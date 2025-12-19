Польша могла бы предоставить МиГи Украине в обмен на антидроновые технологии, - Навроцкий

Президент Польши Кароль Навроцкий считает, что страна могла бы обменять МиГ для Украины на антидроновые технологии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время общения с журналистами.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

"Хочу напомнить, что объем моих обязанностей - заботиться об интересах польских солдат, особенно тех, из Мальборка, которые задумываются, что будет с МиГами.

Вместо этого в этой зависимости, в которой мы находимся, – и эта встреча является доказательством этого – мы ищем стратегического, симметричного партнерства. Этот обмен МиГов на антидроновые системы не противоречит нашей политике", – сказал польский лидер.

По словам Навроцкого, после решения формальных вопросов, вероятно, этот вопрос будет решен.

Читайте: Зеленский: Сегодня есть усиление нашей боевой авиации, детали пока непубличные

Что предшествовало?

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Польша отказывается передавать самолеты МиГ-29, хотя Украина договорилась с НАТО об отправке самолетов Альянса в Польшу в обмен.

Позже в МИД страны ответили, что Польша передаст Украине свои самолеты МиГ-29 тогда, когда получит им замену от союзников.

Тогдашний президент Польши Анджей Дуда заявлял, что Польша передаст Украине остальные свои МиГ-29, когда союзники будут гарантировать безопасность воздушного пространства страны.

В свою очередь глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что среди стран, которые помогают Украине, Польша сделала для Украины больше в соотношении к ВВП, чем любая другая страна.

Минобороны заявило, что Польша может передать Украине 6-8 истребителей МиГ-29.

Читайте также: Украина предлагает Польше консультации по защите от дронов, - Зеленский