РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10937 посетителей онлайн
Новости Потребность Украины в польских МиГ-29
871 30

Польша могла бы предоставить МиГи Украине в обмен на антидроновые технологии, - Навроцкий

МиГи для Украины: Навроцкий не исключает возможность обмена

Президент Польши Кароль Навроцкий считает, что страна могла бы обменять МиГ для Украины на антидроновые технологии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время общения с журналистами.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

"Хочу напомнить, что объем моих обязанностей - заботиться об интересах польских солдат, особенно тех, из Мальборка, которые задумываются, что будет с МиГами.

Вместо этого в этой зависимости, в которой мы находимся, – и эта встреча является доказательством этого – мы ищем стратегического, симметричного партнерства. Этот обмен МиГов на антидроновые системы не противоречит нашей политике", – сказал польский лидер.

По словам Навроцкого, после решения формальных вопросов, вероятно, этот вопрос будет решен.

Читайте: Зеленский: Сегодня есть усиление нашей боевой авиации, детали пока непубличные

Что предшествовало?

  • Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Польша отказывается передавать самолеты МиГ-29, хотя Украина договорилась с НАТО об отправке самолетов Альянса в Польшу в обмен.
  • Позже в МИД страны ответили, что Польша передаст Украине свои самолеты МиГ-29 тогда, когда получит им замену от союзников.
  • Тогдашний президент Польши Анджей Дуда заявлял, что Польша передаст Украине остальные свои МиГ-29, когда союзники будут гарантировать безопасность воздушного пространства страны.
  • В свою очередь глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что среди стран, которые помогают Украине, Польша сделала для Украины больше в соотношении к ВВП, чем любая другая страна.
  • Минобороны заявило, что Польша может передать Украине 6-8 истребителей МиГ-29.

Читайте также: Украина предлагает Польше консультации по защите от дронов, - Зеленский

Автор: 

авиация (2953) Польша (9079) Навроцкий Кароль (108)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Тобто новітні технології в обмін на списані МІГи?
показать весь комментарий
19.12.2025 15:29 Ответить
+5
навротський взагалі відсталий дегенерат?
афігєть!
технології на металобрухт?
люстерко з намистом замість золота?
показать весь комментарий
19.12.2025 15:30 Ответить
+3
Польща отримала від Заходу завдяки поляку Папі Римському більше трильйона доларів прямих інвестицій. Ми з поляками в абсолютно різних "світах"... Українські "Січові стрільці" буквально врятували Польщу від поневолення совєтами. Чим віддячили поляки українцям? Полонізацією та репресіями. Хто почав "волинську різанину"? Поляки разом з німецькими фашистами, але сьогодні поляки предявляють якісь висмоктані з пальця претензії саме до українців. Хто ініціював операцію з примусового виселення українців з їх історичних земель протягом операції "Вісла"? Теж поляки... Вони намагаються за прикладом євреїв оголосити себе "жертвою" в Другій Світовій і отримати якісь репарації та вибачення від українців за те що самі спровокували, бо німці їм вже скрутили їм велику дулю в наглі пики. Але дурний гонор до добра не приведе... Закликаю українців покинути Польщу.
показать весь комментарий
19.12.2025 15:56 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Німці! А вам не треба антидронові технології? Можемо на тауруси махнути 🤔
показать весь комментарий
19.12.2025 15:29 Ответить
Тобто новітні технології в обмін на списані МІГи?
показать весь комментарий
19.12.2025 15:29 Ответить
Мы вообще то с поляками в одной лодке. Правда они чуть дальше от воды сидят. И поскольку особо не стоит очередь жалающих безвозмездно или в обмен на дроновые технологии передать ф-35, гриппен, рафаль, тайфун и прочие ф16 последних модификаций - то нужно брать то что можно взять. Тем более что советские самолеты нам нужны - у нас есть кому на них летать и кому их обслуживать.
показать весь комментарий
19.12.2025 15:33 Ответить
Польща отримала від Заходу завдяки поляку Папі Римському більше трильйона доларів прямих інвестицій. Ми з поляками в абсолютно різних "світах"... Українські "Січові стрільці" буквально врятували Польщу від поневолення совєтами. Чим віддячили поляки українцям? Полонізацією та репресіями. Хто почав "волинську різанину"? Поляки разом з німецькими фашистами, але сьогодні поляки предявляють якісь висмоктані з пальця претензії саме до українців. Хто ініціював операцію з примусового виселення українців з їх історичних земель протягом операції "Вісла"? Теж поляки... Вони намагаються за прикладом євреїв оголосити себе "жертвою" в Другій Світовій і отримати якісь репарації та вибачення від українців за те що самі спровокували, бо німці їм вже скрутили їм велику дулю в наглі пики. Але дурний гонор до добра не приведе... Закликаю українців покинути Польщу.
показать весь комментарий
19.12.2025 15:56 Ответить
навротський взагалі відсталий дегенерат?
афігєть!
технології на металобрухт?
люстерко з намистом замість золота?
показать весь комментарий
19.12.2025 15:30 Ответить
"люстерко з намистом замість золота?"

+100500
показать весь комментарий
19.12.2025 15:31 Ответить
Це ті самі 28 мігів, передачу яких заблокував ще бідон у 2022?

https://forbes.ua/news/bayden-osobisto-naklav-veto-na-peredachu-litakiv-mig-29-ukraini-wsj-11032022-4513

Чи ще якісь були?
показать весь комментарий
19.12.2025 15:31 Ответить
Яке відношення Байден мав до польськіх мігів? І ніякого права вето на це в нього не було і не могло бути. Схоже на кіздьож або маніпуляцію.
показать весь комментарий
19.12.2025 15:33 Ответить
Ну, напевно, тому, що Польща є членом НАТО. А головними у НАТО завжди були і є штати. Вони не захотіли і поляки не передали. Ось, до речі, заява кірбі з цього приводу:

https://www.nbcnews.com/politics/national-security/biden-admin-rules-transfer-polish-fighter-jets-ukraine-rcna19398
показать весь комментарий
19.12.2025 15:39 Ответить
Польша - суверенна країна і радянські літаки ніякого відношення до НАТО або США не мають. Хотіли б - давно передали.
показать весь комментарий
19.12.2025 15:44 Ответить
США заблокували передачу винищувачів МіГ-29 Україні на початку війни, - Дуда

https://www.unian.ua/war/vinishchuvachi-dlya-ukrajini-ssha-zablokuvali-peredachu-polskih-mig-29-13058661.html

Не дозволили - ось і не передали...
показать весь комментарий
19.12.2025 15:47 Ответить
Тобто ви хочете сказати, шо передавати літаки Байден заборонив, а міняти на дронові технології розрішив
показать весь комментарий
19.12.2025 16:06 Ответить
А, пардон, бідон ще президент?
показать весь комментарий
19.12.2025 16:08 Ответить
Тобто якшо Байден не президент і заборона вже не діє, то чого вони не передадуть ті літаки, як і хотіли? Чи не хотіли?
показать весь комментарий
19.12.2025 16:25 Ответить
ОК, ще раз. Бо Польща узгоджує всі свої дії з керівництвом НАТО. Якщо американці не дозволяли цього робити при бідоні, то чому вони мають змінити цю позицію зараз? Особливо, коли йдуть "мирні переговори"?

Ви все підводите до того, що поялки погані, бо не хочуть ділитися зброєю. Але вони були першими, хто надав нам танки (понад 300), бронетехніку (понад 500 одиниць), артилерію (понад 130 систем), авіацію (МіГ-29), а також ПЗРК «Піорун» та **********.

Якби взагалі нічого не давали, то були б підстави їх звинувачувати у жадібності. Але ж давали. В тому числі і міги.
показать весь комментарий
19.12.2025 16:33 Ответить
"Але ж давали. В тому числі і міги. "
І Байден не заборонив? Чи заборонив? Ви мене заплутали остаточно
показать весь комментарий
19.12.2025 16:41 Ответить
А Ви УВАЖНО читали новину з CNBC, на яку я дава посилання? Якщо потрібно, я можу перекласти. Там йшлося про те, що поляки хотіли перегнати ці літаки на американську базу у Рамштайні. І тоді проти цього виступили спочатку остін, а потім і бідон. І коли це, до речі, мало відбутися, Ви теж не подивилися. А це був березень 2022 року. Тоді адміністрація бідона взагалі боялася надавати нам важке озброєння, не кажучи вже про літаки.

Звісно, що у 2023 році ситуація змінилася і вони вже проти цього не заперечували. Ну бо самі вже багато чого надали.

Плюс поляки не хотіли (і не хочуть) одразу ВСЮ свою авіацію віддавати. Тому й зараз зволікають. Бо ще не всі F-35 отримали зі штатів та FA-50 з Південної Кореї. Плюс, як я вже вище писав, адміністрація тампона може несхвально до цього поставитися. Тому й притримують.
показать весь комментарий
19.12.2025 16:55 Ответить
Як і Вас позиція змінюється - спочатку кіздьож та маніпуляції, потім суверенна країна, зараз вже міняти літаки на дронові технології.

Підсумуємо: з фактами, наведеними вище, Ви, хоч і мовчки, але погодилися. Єдине, що Вам муляє, це сама ідея, що штати могли наказати Польщі не передавати міги. Ну, тут вже я Вам нічим зарадити не можу. Такий цей світ недосконалий. Он ціле ЄС не наважилося кацапські гроші передати Україні, бо штати наказали цього не робити. А тут якісь міги...
показать весь комментарий
19.12.2025 16:14 Ответить
Не приписуйте мені те, чого я не говорив . Я як вважав, шо пшеки чомусь не хотіли їх передавати, так і вважаю. Хотіли б то знайшли б змогу.

А приклад з ЄС не дуже вдалий. Там стільки бабла на кону, шо той пшецький металобрухт і близько стільки не коштує.
показать весь комментарий
19.12.2025 16:27 Ответить
Нічого не приписую. Просто констатую. Ви ж писали, що це, м'яко кажучи, неправда?

Схоже на кіздьож або маніпуляцію

Про суверенну країну писали?

Польша - суверенна країна і радянські літаки ніякого відношення до НАТО або США не мають

Про бідона дозвіл писали?

передавати літаки Байден заборонив, а міняти на дронові технології розрішив

Все це Ваші слова.

Стосовно "хотіли б - передали" я вище відповів.

А приклад з ЄС Ви просто не зрозуміли. Тут не про гроші, а про сам факт заборони. Ще раз УВАЖНО перечитайте...
показать весь комментарий
19.12.2025 16:40 Ответить
Якщо у тебе є два МіГа, і ти поділився одним, у тебе залишився один МіГ.
Якщо у тебе є технологія БПЛА і ти поділився нею, у тебе залишилась технологія БПЛА.
показать весь комментарий
19.12.2025 15:35 Ответить
Порахуйте вартість розробки, тестування, доведення і випробовування в бойових умовах новітньої технології і вартість іржавого радянського мотлоху. Це буде правильніше.
показать весь комментарий
19.12.2025 15:46 Ответить
Судячи з усього, цієї "байки" ви не зрозуміли.
показать весь комментарий
19.12.2025 15:47 Ответить
Я все зрозумів. Новітня технологія чогось вартує тільки тоді, коли вона в тебе є, а у всіх інших -нема. Якшо технологія є у всіх - це вже не новітня технологія.
показать весь комментарий
19.12.2025 15:49 Ответить
Польща не буде ділитись з "усіма".
І технологію завжди краще отримувати від першоджерела, бо вона на місці не стоїть, і автор майже завжди - попереду.
показать весь комментарий
19.12.2025 15:55 Ответить
Буде ділитися з усіма з ким захоче. Як ви їй це забороните? А потім якийсь пшек ще й кацапам її продасть за 30 ***********.
показать весь комментарий
19.12.2025 16:04 Ответить
З.І. з таким підходом можна поміняти міги на "баби яги". Я якимось коефіцієнтом. Захочуть більше - куплять.
показать весь комментарий
19.12.2025 15:47 Ответить
МІГИ технології 70х років. А вони хочуть НЕ ВИРОБИ а технології 2020х

ОТО б лин шикарний обмін
показать весь комментарий
19.12.2025 15:39 Ответить
акція одноразова (по технологіям), чи нескінчена?... адже за півроку те, що існує нині, піде в топку, і поле бою потребуватиме абсолютно інших рішень...
показать весь комментарий
19.12.2025 15:41 Ответить
Чергова вигідна угода по типу тієї, коли під час голоду продавали останні сімейні цінності в обмін на черствий просрочений хліб.
показать весь комментарий
19.12.2025 16:04 Ответить
 
 