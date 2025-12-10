[DRAFT] Зеленский: Сегодня происходит усиление нашей боевой авиации, детали пока не публикуются

Президент Владимир Зеленский заявил, что происходит усиление украинской боевой авиации.

Об этом он сообщил в видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Усилена авиация Сил обороны

"Сегодня происходит усиление нашей боевой авиации – спасибо. Детали пока не публикуются, но мы постоянно добавляем силы в небе", – сказал глава государства.

Читайте также: Франция предоставит Украине дополнительные истребители Mirage и зенитные ракеты Aster, - Макрон

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что польская сторона информирует, что с Украиной продолжаются переговоры о передаче самолетов МИГ-29.

Также сообщалось, что 22 октября Украина и Швеция подписали соглашение о намерениях по закупке от 120 до 150 новейших истребителей JAS 39 Gripen E.

Кроме того, сообщалось, что Украина закупит во Франции самолеты Rafale F4, системы ПВО SAMP-T, радары к системам ПВО, ракеты класса "воздух-воздух" и авиабомбы.

Читайте также: Зеленский: Есть решение Франции о новых Mirage для Украины, Великобритания – будет помогать с ПВО