[DRAFT] Зеленский: Сегодня происходит усиление нашей боевой авиации, детали пока не публикуются
Президент Владимир Зеленский заявил, что происходит усиление украинской боевой авиации.
Об этом он сообщил в видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.
Усилена авиация Сил обороны
"Сегодня происходит усиление нашей боевой авиации – спасибо. Детали пока не публикуются, но мы постоянно добавляем силы в небе", – сказал глава государства.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что польская сторона информирует, что с Украиной продолжаются переговоры о передаче самолетов МИГ-29.
- Также сообщалось, что 22 октября Украина и Швеция подписали соглашение о намерениях по закупке от 120 до 150 новейших истребителей JAS 39 Gripen E.
- Кроме того, сообщалось, что Украина закупит во Франции самолеты Rafale F4, системы ПВО SAMP-T, радары к системам ПВО, ракеты класса "воздух-воздух" и авиабомбы.
"З Україною тривають переговори щодо передачі літаків МіГ-29. Передача літаків пов'язана з досягненням літаками цільових експлуатаційних термінів служби та відсутністю перспектив їхньої подальшої модернізації у складі збройних сил Польщі", - йдеться у повідомленні.
Польща має 10-15 таких літаків, які все ще використовуються як частина протиповітряної оборони.
Тільки от поляки ВЖЕ сказали - міг-29 -ВСЬО!!!))
Будуть у них Ф-16 і південнокорейські ФА -50))))
А унас - туман війни))))
