933 12

[DRAFT] Зеленский: Сегодня происходит усиление нашей боевой авиации, детали пока не публикуются

Зеленський

Президент Владимир Зеленский заявил, что происходит усиление украинской боевой авиации.

Об этом он сообщил в видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

Усилена авиация Сил обороны

"Сегодня происходит усиление нашей боевой авиации – спасибо. Детали пока не публикуются, но мы постоянно добавляем силы в небе", – сказал глава государства.

Читайте также: Франция предоставит Украине дополнительные истребители Mirage и зенитные ракеты Aster, - Макрон

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что польская сторона информирует, что с Украиной продолжаются переговоры о передаче самолетов МИГ-29.
  • Также сообщалось, что 22 октября Украина и Швеция подписали соглашение о намерениях по закупке от 120 до 150 новейших истребителей JAS 39 Gripen E.
  • Кроме того, сообщалось, что Украина закупит во Франции самолеты Rafale F4, системы ПВО SAMP-T, радары к системам ПВО, ракеты класса "воздух-воздух" и авиабомбы.

Читайте также: Зеленский: Есть решение Франции о новых Mirage для Украины, Великобритания – будет помогать с ПВО

+1
Польща веде перемовини з Україною щодо передачі літаків МіГ-29, а взамін хоче доступу до українських технологій дронів і ракет, повідомив у середу 10 грудня, генеральний штаб польських збройних сил.
"З Україною тривають переговори щодо передачі літаків МіГ-29. Передача літаків пов'язана з досягненням літаками цільових експлуатаційних термінів служби та відсутністю перспектив їхньої подальшої модернізації у складі збройних сил Польщі", - йдеться у повідомленні.
Польща має 10-15 таких літаків, які все ще використовуються як частина протиповітряної оборони.
10.12.2025 22:02 Ответить
+1
А нафіга тоді звиздіти? Хвалиться, як дитина в пісочниці, яка розказує, що в неї вдома щось є, але вона не розкаже що.
10.12.2025 22:06 Ответить
+1
Тссс! Це непублічно!
10.12.2025 22:16 Ответить
Невже поляки Міг-29 передали?
10.12.2025 22:00 Ответить
Тссс! Це непублічно!
10.12.2025 22:16 Ответить
Польща веде перемовини з Україною щодо передачі літаків МіГ-29, а взамін хоче доступу до українських технологій дронів і ракет, повідомив у середу 10 грудня, генеральний штаб польських збройних сил.
"З Україною тривають переговори щодо передачі літаків МіГ-29. Передача літаків пов'язана з досягненням літаками цільових експлуатаційних термінів служби та відсутністю перспектив їхньої подальшої модернізації у складі збройних сил Польщі", - йдеться у повідомленні.
Польща має 10-15 таких літаків, які все ще використовуються як частина протиповітряної оборони.
10.12.2025 22:02 Ответить
Варшава готова передати літаки Україні, союзники допоможуть із місією повітряного патрулювання над Польщею.
10.12.2025 22:05 Ответить
ОГОГО!!!
Тільки от поляки ВЖЕ сказали - міг-29 -ВСЬО!!!))
Будуть у них Ф-16 і південнокорейські ФА -50))))
А унас - туман війни))))
Точно дЕрмака ІІ немає, щоб хоть щось толкове написав найвеличнішому((((
10.12.2025 22:04 Ответить
А нафіга тоді звиздіти? Хвалиться, як дитина в пісочниці, яка розказує, що в неї вдома щось є, але вона не розкаже що.
10.12.2025 22:06 Ответить
І толку? Це гівно старе нічого не вирішує, ф22, ф35 топ, але такому Сомалі українському його ніхто ніколи не дасть при такій дикій корупції
10.12.2025 22:06 Ответить
А і не треба давати. Обміняємо на Фламінго.
10.12.2025 22:20 Ответить
За двушкой детали пока не уехали?
10.12.2025 22:18 Ответить
Вже по всіх інтернетах про ті літаки тринділи . А тут такі тссссс , тайна . А да в Тік току ще не бачив , тайна!
10.12.2025 22:21 Ответить
Наша балістика вразила Петербурх та Маскву, но це тссс, полная тайна вкладов.
10.12.2025 22:28 Ответить
аналогія з "фламінго" а на ділі "летять уткі" і не які будь а "зелені"
10.12.2025 22:31 Ответить
 
 