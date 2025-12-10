Зеленський: Сьогодні є посилення нашої бойової авіації, деталі поки непублічні

Президент Володимир Зеленський заявив, що є посилення української бойової авіації.

Про це він повідомив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

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Посилено авіацію Сил оборони

"Сьогодні є посилення нашої бойової авіації – дякую. Деталі поки непублічні, але постійно додаємо сил у небі", - сказав глава держави.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що польська сторона інформує, що з Україною тривають переговори щодо передачі літаків МІГ-29.

Також повідомлялося, що 22 жовтня Україна та Швеція підписали угоду про наміри щодо закупівлі від 120 до 150 новітніх винищувачів JAS 39 Gripen E.

Окрім цього, повідомлялося, що Україна закупить у Франції літаки Rafale F4, системи ППО SAMP-T, радари до систем ППО, ракети класу "повітря-повітря" та авіабомби.

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