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Зеленський: Сьогодні є посилення нашої бойової авіації, деталі поки непублічні
Президент Володимир Зеленський заявив, що є посилення української бойової авіації.
Про це він повідомив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
Посилено авіацію Сил оборони
"Сьогодні є посилення нашої бойової авіації – дякую. Деталі поки непублічні, але постійно додаємо сил у небі", - сказав глава держави.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що польська сторона інформує, що з Україною тривають переговори щодо передачі літаків МІГ-29.
- Також повідомлялося, що 22 жовтня Україна та Швеція підписали угоду про наміри щодо закупівлі від 120 до 150 новітніх винищувачів JAS 39 Gripen E.
- Окрім цього, повідомлялося, що Україна закупить у Франції літаки Rafale F4, системи ППО SAMP-T, радари до систем ППО, ракети класу "повітря-повітря" та авіабомби.
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"На фото (https://uk.tgstat.com/channel/AAAAAFTsDF25R-oloRDcew/14507 за ссиллю) велика пророблена робота: від розробки ідеї та її поліпшення до виготовлення на виробництві з понаднормовим графіком.
Ці та всі попередні комплекси «Ай-Петрі», що були передані до Сил Оборони, опинилися у військових вчасно, без затримок. Ба більше, завдяки економії коштів нам вдалося без жодних доплат забезпечити хлопців та дівчат додатковим обладнанням: це і РЕБи, і генератори, і зарядні станції.
Ми знаємо, наскільки ці комплекси потребують українські воїни для прикриття неба від ворожих крил. Знаємо, як багато життів вони вже врятували. Знаємо, наскільки важливо помножувати їхню кількість на передовій. «Ай-Петрі» чудово показують себе на лінії фронту. Це визнають не лише воїни, а й держава.
Доки влада продовжує фінансувати все, крім армії, наша команда продовжує постачати до Збройних Сил техніку власного виробництва. Але забезпечення військових має бути спільним завданням: і держави, і благодійників. Бо що сильніший український воїн, то міцніша наша оборона."