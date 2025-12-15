Польща може передати Україні 6-8 винищувачів МіГ-29, - Міноборони країни

Польща готується передати Україні від шести до восьми винищувачів МіГ-29, які планують вивести зі складу Війська Польського до кінця грудня поточного року.

Про це сказав заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

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Про яку кількість літаків йдеться?

За його словами, йдеться про 6-8 бортів з 14 наявних у Польщі МіГів. Передача цих винищувачів не вплине на обороноздатність Польщі, наголосив Томчик, а, крім того, Польща отримає українські безпілотні технології.

Водночас рішення щодо передачі досі не ухвалили. Це буде серед тем, які обговорюватимуть під час візиту президента України Володимира Зеленського до Варшави.

Раніше Генштаб Польщі заявив, що Польща може передати Україні винищувачі МіГ-29. Своєю чергою, посол Боднар зауважив, що Польща може передати МіГ-29 в обмін на українські БпЛА.

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Що передувало?

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Польща відмовляється передавати літаки МіГ-29, хоча Україна домовилася з НАТО про відправлення літаків Альянсу до Польщі в обмін.

Пізніше у МЗС країни відповіли, що Польща передасть Україні свої літаки МіГ-29 тоді, коли отримає їм заміну від союзників.

Президент Польщі Анджей Дуда заявляв, що Польща передасть Україні решту своїх МіГ-29, коли союзники гарантуватимуть безпеку повітряного простору країни.

Своєю чергою глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що серед країн, які допомагають Україні, Польща зробила для України більше у співвідношенні до ВВП, ніж будь-яка інша країна.

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