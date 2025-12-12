Польща може передати МіГ-29 в обмін на українські БпЛА, - Боднар
Посол України в Польщі Василь Боднар повідомив, що Польща може отримати українські безпілотники в обмін на передачу Україні своїх винищувачів МіГ-29.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на RMF24.
У контексті дискусій щодо передачі Польщею Україні винищувачів МіГ-29 радянського виробництва, посол пояснив, що йдеться про формат обміну. За його словами, Варшава може отримати від України "ноу-хау у використанні безпілотників на полі бою".
"Це сучасне обладнання, яке добре себе зарекомендувало та посилить обороноздатність Польщі", – пояснив посол.
Дипломат відмовився назвати дату постачання польських літаків МіГ-29 до України, так само як і деталі щодо передачі безпілотників Варшаві.
"Нас можуть чути не лише друзі, а й вороги. Нам не дозволено обговорювати деталі, які можуть порушити нашу співпрацю", – наголосив Боднар.
Що передувало?
Днями у Генштабі збройних сил Польщі заявили, що з Україною тривають переговори щодо передачі літаків МІГ-29. Проте остаточне рішення ще не ухвалено.
Генштаб Польщі зауважує, що пожертвування літаків буде частиною політики Альянсу щодо підтримки України та забезпечення безпеки східного флангу НАТО. Завдання виведених літаків МІГ-29 виконуватимуть літаки F-16 та FA-50.
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Ми знаємо що полякам ці літаки не потрібні й вони їх нікому крім нас не продадуть
Поляки знають, нам ці літаки потрібні й нікому крім нас вони їх не продадуть