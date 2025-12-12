УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10294 відвідувача онлайн
Новини Потреба України в польських МіГ-29
2 615 49

Польща може передати МіГ-29 в обмін на українські БпЛА, - Боднар

Україна пропонує обмін МіГ-29 на власні бойові дрони

Посол України в Польщі Василь Боднар  повідомив, що Польща може отримати українські безпілотники в обмін на передачу Україні своїх винищувачів МіГ-29.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на RMF24.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

У контексті дискусій щодо передачі Польщею Україні винищувачів МіГ-29 радянського виробництва, посол пояснив, що йдеться про формат обміну. За його словами, Варшава може отримати від України "ноу-хау у використанні безпілотників на полі бою".

"Це сучасне обладнання, яке добре себе зарекомендувало та посилить обороноздатність Польщі", – пояснив посол.

Дипломат відмовився назвати дату постачання польських літаків МіГ-29 до України, так само як і деталі щодо передачі безпілотників Варшаві.

"Нас можуть чути не лише друзі, а й вороги. Нам не дозволено обговорювати деталі, які можуть порушити нашу співпрацю", – наголосив Боднар.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Прем’єр Ірландії: дрони не загрожували літаку Зеленського

Що передувало?

Днями у Генштабі збройних сил Польщі заявили,  що з Україною тривають переговори щодо передачі літаків МІГ-29. Проте остаточне рішення ще не ухвалено.

Генштаб Польщі зауважує, що пожертвування літаків буде частиною політики Альянсу щодо підтримки України та забезпечення безпеки східного флангу НАТО. Завдання виведених літаків МІГ-29 виконуватимуть літаки F-16 та FA-50.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Під час переговорів з Польщею Україна завжди порушує питання передачі МіГ-29, - Сибіга

Автор: 

Боднар Василь (169) Польща (9460) літак (3113) Україна (7497)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
Тут головне гарно поторгуватись.
Ми знаємо що полякам ці літаки не потрібні й вони їх нікому крім нас не продадуть
Поляки знають, нам ці літаки потрібні й нікому крім нас вони їх не продадуть
показати весь коментар
12.12.2025 11:43 Відповісти
+5
1до 1 хіба що
показати весь коментар
12.12.2025 11:38 Відповісти
+4
МІГі вже втратили свою актуальність бо є Ф-16 , Міражі будуть Гріпен . на МІГ де брати запчастини ? хай поляки на них літають , вчаться шахеди збивати .
показати весь коментар
12.12.2025 11:46 Відповісти

Завантаження...

 
 