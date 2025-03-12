Під час переговорів з Польщею Україна завжди порушує питання передачі МіГ-29, - Сибіга
Збойні сили України потребують на полі бою польського озброєння, зокрема ПЗРК Piorun, САУ Krab, а також літаків МіГ-29.
Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час спілкування з журналістами кількох ЗМІ у Варшаві, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.
Сибіга зазначив, що наразі пріорітетом для України зараз є отримання від союзників систем протиповітряної оборони для захисту українських міст від російських повітряних атак.
Глава української дипломатії заявив, що Україна потребує на полі бою польських ПЗРК Piorun, САУ Krab. Серед іншого він нагадав, що саме Польща була країною, яка свого часу ініціювала танкову коаліцію для потреб української армії.
Окрім цього, за словами Сибіги, дуже важливим питанням є передача Україні польських літаків МіГ-29. Як пояснив міністр, потрібно щонайменше рік, щоб навчити одного пілота на F-16. Натомість Україна вже має підготовлених пілотів МіГ-29 і це може бути "фактором, який може змінити ситуацію на полі бою", заявив Сибіга.
"Тому, ми завжди порушуємо під час переговорів з польськими друзями питання щодо надання Україні цих літаків. Ми дуже розраховуємо на позитивне вирішення цієї справи", - сказав очільник МЗС.
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То есть, нам нужны самолёты, но мы нарушаем переговоры по их передаче? Это как?
Порушити можна не тільки кордон з Україною, але й питання..кацапською - поднять вопрос.
А теперь вынь голову из своей быдлячей сраки и нормально разъясни то, что человек вежливо попросил узнать.
Будет у тебя 38,5 и я посмотрю как ты соображать будешь.
Таки лікуйся, кацап.
писало хню - а это не мат? Или он украинский?
А ты как лечишься? В холодильник залазишь? Я, например, выпил пачку таблеток, запил колдрексом, укутался в плед и смотрю новости. Я что-то не так делаю?
Вот и получается, что ты - тупорылое животное, с головой в быдлячей сраке.
Иди таблеток попей, украинский подучи, а потом будешь иметь право лаять
А поляки, напевно, про трагедію Волині?
Польський уряд, у роки коли Україна веде кровопролитну війну на сході, проявляє особливу чутливість до історії.
І про цю "чутливість" політиків Польщі, їх вміння "розконсервовувати" злу пам'ять, добре знали т. Гітлер і т. Сталін і вміло використовували.
Т.зв. трагедія на Волині і спровокована в потрібний час спецслужбами Берліна і Кремля. Пройшло більше півстоліття і політики Польщі продовжують експлуатувати те "творіння" Гітлера і Сталіна.
Однак чомусь трагедію Варшави, - по суті мовчазну згоду Сталіна і Гітлера втопити повстання у Варшаві, - майже не використовують у виборчих поборюваннях. Можливо тому, що там немає "українського компоненту"