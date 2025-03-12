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Новини Допомога Україні від Польщі Потреба України в польських МіГ-29
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Під час переговорів з Польщею Україна завжди порушує питання передачі МіГ-29, - Сибіга

Сибіга наголосив на необхідності для УКраїни польських МіГ-29

Збойні сили України потребують на полі бою польського озброєння, зокрема ПЗРК Piorun, САУ Krab, а також літаків МіГ-29. 

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час спілкування з журналістами кількох ЗМІ у Варшаві, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

Сибіга зазначив, що наразі пріорітетом для України зараз є отримання від союзників систем протиповітряної оборони для захисту українських міст від російських повітряних атак.

Глава української дипломатії заявив, що Україна потребує на полі бою польських ПЗРК Piorun, САУ Krab. Серед іншого він нагадав, що саме Польща була країною, яка свого часу ініціювала танкову коаліцію для потреб української армії.

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Окрім цього, за словами Сибіги, дуже важливим питанням є передача Україні польських літаків МіГ-29. Як пояснив міністр, потрібно щонайменше рік, щоб навчити одного пілота на F-16. Натомість Україна вже має підготовлених пілотів МіГ-29 і це може бути "фактором, який може змінити ситуацію на полі бою", заявив Сибіга.

"Тому, ми завжди порушуємо під час переговорів з польськими друзями питання щодо надання Україні цих літаків. Ми дуже розраховуємо на позитивне вирішення цієї справи", - сказав очільник МЗС.

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Автор: 

Польща (8478) літак (2898) Сибіга Андрій (372)


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Топ коментарі
+4
Кацапе, тому до вас половина сказаного/написаного недоходить.

Порушити можна не тільки кордон з Україною, але й питання..кацапською - поднять вопрос.
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12.03.2025 17:32
+3
А хто такий дєрьмак , питають люди. Їм відповідають дєрьмак - це лічний президент зеленського
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12.03.2025 17:32
+1
Під час переговорів з Польщею Україна завжди порушує питання передачі МіГ-29, - Сибіга

А поляки, напевно, про трагедію Волині?

Польський уряд, у роки коли Україна веде кровопролитну війну на сході, проявляє особливу чутливість до історії.

І про цю "чутливість" політиків Польщі, їх вміння "розконсервовувати" злу пам'ять, добре знали т. Гітлер і т. Сталін і вміло використовували.

Т.зв. трагедія на Волині і спровокована в потрібний час спецслужбами Берліна і Кремля. Пройшло більше півстоліття і політики Польщі продовжують експлуатувати те "творіння" Гітлера і Сталіна.

Однак чомусь трагедію Варшави, - по суті мовчазну згоду Сталіна і Гітлера втопити повстання у Варшаві, - майже не використовують у виборчих поборюваннях. Можливо тому, що там немає "українського компоненту"

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12.03.2025 18:25
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У меня температура, насморк и бессоница и по этому я не понял, что тут написано. Может кто-то пояснить?
То есть, нам нужны самолёты, но мы нарушаем переговоры по их передаче? Это как?
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12.03.2025 17:28 Відповісти
Кацапе, тому до вас половина сказаного/написаного недоходить.

Порушити можна не тільки кордон з Україною, але й питання..кацапською - поднять вопрос.
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12.03.2025 17:32 Відповісти
Если я кацап, то ты тупорылое животное, как **** живёшь и как гнида сдохнешь.
А теперь вынь голову из своей быдлячей сраки и нормально разъясни то, что человек вежливо попросил узнать.
Будет у тебя 38,5 и я посмотрю как ты соображать будешь.
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12.03.2025 17:37 Відповісти
200% кацап. Судячи з матюків. Була б просто температура - лікувалось б. А не сиділо на форумах, писало хню й кидалось, як скажена тварина.

Таки лікуйся, кацап.
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12.03.2025 19:16 Відповісти
Судячи з матюків - это на каком языке? Щира українська?
писало хню - а это не мат? Или он украинский?

А ты как лечишься? В холодильник залазишь? Я, например, выпил пачку таблеток, запил колдрексом, укутался в плед и смотрю новости. Я что-то не так делаю?

Вот и получается, что ты - тупорылое животное, с головой в быдлячей сраке.
Иди таблеток попей, украинский подучи, а потом будешь иметь право лаять
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12.03.2025 19:27 Відповісти
"зважаючи" надо писать, если уж на чистом украинском. Это я тебе заранее, про всяк випадок, пишу
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12.03.2025 19:29 Відповісти
А хто такий дєрьмак , питають люди. Їм відповідають дєрьмак - це лічний президент зеленського
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12.03.2025 17:32 Відповісти
А может свои не надо было продавать? Спросить хотя бы с Кучмы и Ющенка пока живы..
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12.03.2025 17:32 Відповісти
Цікаво чим мають потім захищатися поляки, шашликами?
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12.03.2025 17:39 Відповісти
"МИ ПРАЦЮЄМО" - заявив Себіга на запитання журналіста про РЕЗУЛЬТАТИ візиту.
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12.03.2025 17:39 Відповісти
Під час переговорів з Польщею Україна завжди порушує питання передачі МіГ-29, - Сибіга

А поляки, напевно, про трагедію Волині?

Польський уряд, у роки коли Україна веде кровопролитну війну на сході, проявляє особливу чутливість до історії.

І про цю "чутливість" політиків Польщі, їх вміння "розконсервовувати" злу пам'ять, добре знали т. Гітлер і т. Сталін і вміло використовували.

Т.зв. трагедія на Волині і спровокована в потрібний час спецслужбами Берліна і Кремля. Пройшло більше півстоліття і політики Польщі продовжують експлуатувати те "творіння" Гітлера і Сталіна.

Однак чомусь трагедію Варшави, - по суті мовчазну згоду Сталіна і Гітлера втопити повстання у Варшаві, - майже не використовують у виборчих поборюваннях. Можливо тому, що там немає "українського компоненту"

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12.03.2025 18:25 Відповісти
Скажи своєму гнидному презеденту - треба перестати красти у ЗСУ - вже б давно купили б.
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12.03.2025 19:33 Відповісти
 
 