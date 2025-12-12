РУС
Потребность Украины в польских МиГ-29
1 388 30

Польша может передать МиГ-29 в обмен на украинские БПЛА, - Боднар

Украина предлагает обмен МиГ-29 на собственные боевые дроны

Посол Украины в Польше Василий Боднар сообщил, что Польша может получить украинские беспилотники в обмен на передачу Украине своих истребителей МиГ-29.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой наRMF24.

В контексте дискуссий о передаче Польшей Украине истребителей МиГ-29 советского производства, посол пояснил, что речь идет о формате обмена. По его словам, Варшава может получить от Украины "ноу-хау в использовании беспилотников на поле боя".

"Это современное оборудование, которое хорошо себя зарекомендовало и усилит обороноспособность Польши", – пояснил посол.

Дипломат отказался назвать дату поставки польских самолетов МиГ-29 в Украину, так же как и детали передачи беспилотников Варшаве.

"Нас могут слышать не только друзья, но и враги. Нам не позволено обсуждать детали, которые могут нарушить наше сотрудничество", – подчеркнул Боднар.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Премьер Ирландии: дроны не угрожали самолету Зеленского

Что предшествовало?

На днях в Генштабе вооруженных сил Польши заявили, что с Украиной продолжаются переговоры о передаче самолетов МИГ-29. Однако окончательное решение еще не принято.

Генштаб Польши отмечает, что пожертвование самолетов будет частью политики Альянса по поддержке Украины и обеспечению безопасности восточного фланга НАТО. Задачи выведенных самолетов МИГ-29 будут выполнять самолеты F-16 и FA-50.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Во время переговоров с Польшей Украина всегда поднимает вопрос передачи МиГ-29, - Сибига

Автор: 

Боднар Василий (177) Польша (9063) самолет (3752) Украина (45258)
Топ комментарии
+7
Тут головне гарно поторгуватись.
Ми знаємо що полякам ці літаки не потрібні й вони їх нікому крім нас не продадуть
Поляки знають, нам ці літаки потрібні й нікому крім нас вони їх не продадуть
12.12.2025 11:43 Ответить
+4
1до 1 хіба що
12.12.2025 11:38 Ответить
+4
МІГі вже втратили свою актуальність бо є Ф-16 , Міражі будуть Гріпен . на МІГ де брати запчастини ? хай поляки на них літають , вчаться шахеди збивати .
12.12.2025 11:46 Ответить
1до 1 хіба що
12.12.2025 11:38 Ответить
на дрон P1SUN ?
12.12.2025 11:41 Ответить
пісюн
12.12.2025 11:42 Ответить
Та перехоплювач може і нам знадобиться дрончік, на маленький весільний.
12.12.2025 11:44 Ответить
Краще ф 22 чи ф 35 в обмін на дрони
12.12.2025 11:39 Ответить
це з рудим треба обкурити
12.12.2025 11:43 Ответить
Тут головне гарно поторгуватись.
Ми знаємо що полякам ці літаки не потрібні й вони їх нікому крім нас не продадуть
Поляки знають, нам ці літаки потрібні й нікому крім нас вони їх не продадуть
12.12.2025 11:43 Ответить
в африку попуасам
12.12.2025 11:45 Ответить
є нюанс, ці літаки модернізовані. Тобто якщо з них вийняти всю начинку, тоді так, можно в условну Африку й продати. Але тоді й ціна буде за ці літаки як ціна металобрухту, а там ще й Німеччина може заблокувати цю передачу. А при чому тут німці? А при тому що німці колись передали полякам ГДРовські літаки.
12.12.2025 11:49 Ответить
.. ніхто в Африці їх купувати не буде. Там вистачає наявних..які і так у своїй більшості не використовуються . Бо ніякого технічного супроводження для них нема. Більшість банально гниє...
12.12.2025 12:40 Ответить
МІГі вже втратили свою актуальність бо є Ф-16 , Міражі будуть Гріпен . на МІГ де брати запчастини ? хай поляки на них літають , вчаться шахеди збивати .
12.12.2025 11:46 Ответить
Для нашої ППО мабуть кожний боєздатний літак з озброєнням та підготовленим екіпажем є актуальним. У коректно працюючій системі ППО МІГ доведено ефективний проти реактивних Гераней, КР та для деяких інших задач. Запчастини дійсно у дефіциті, їх складно знайти за кордоном в неліквідах, але "авіаційний канібалізм" ніхто не відмінив.
12.12.2025 12:16 Ответить
Запчастин на 29-ті більш ніж достатньо і у німців... словаків...і тих же ж поляків. При розрахункам наявності 10 літаків 1.5 ремкомплектів було на складах. Були б гроші...а запчастин більш ніж достатньо. А поки нема достатньої кількості Ф..М..та поки казкових Г... то 29-і ой як нам ще згодяться. Тим більш модернізовані. Кацапу буде веселіше..коли та ж ракета з Міга розтрощить його макітру..)) Як ніяк..СВОЯ!!!)))
12.12.2025 12:44 Ответить
а що польща буде піднімати у повітря коли до них залетять шахеди ???

вони застосують занепокоєня чи наші дрони ???
12.12.2025 11:47 Ответить
курва польська і тут гешефт шукае.
12.12.2025 11:52 Ответить
Сумніви беруть… Згадалась висипана пшениця… Горбатого могила справить.
12.12.2025 11:54 Ответить
.. а чого не згадуємо хитрожопих наших...які заявлене транзитом збіжжя, продавали у Польщі? Чи може поцікавитеся ..чому таке було.? Хоч вже час і пройшов...а Ви так і не знаєте....? Чи не хочете дізнатися?
12.12.2025 12:48 Ответить
Тоді вже згадайте і хитросраких польських скуповувачів того зерна. Чи наші те зерно їм силоміць безкоштовно на зерносховища висипали?
12.12.2025 12:53 Ответить
Так..Ви праві!! Хитросракі були з двох сторін. І своїх поляки придушили. Стали контролювати транзит... поставили трекери на фури... І питання закрилося. Зерно перестали висипати...бо влада найшла спосіб цього позбутися.
12.12.2025 12:59 Ответить
Писали списані літаки. Вирішили заробити на викинутому смітті?
12.12.2025 11:57 Ответить
самі кращі виробляємо?
12.12.2025 12:40 Ответить
воно щє і носом крутить...
12.12.2025 12:52 Ответить
Якби безкоштовно нам їх надавали можна було б про ніс згадати. А так взамін дефіцитні та дієві безпілотники потрібні полякам. А от нам вони точно потрібні. А ось літаки хзна. Бо вони так само як і існуючі наразі у нас до фронту не підлітатимуть. То кого вони вражатимуть?
12.12.2025 12:56 Ответить
так розумію за дронами будуть ганятися і це був зелений запрос.
12.12.2025 13:12 Ответить
Поляки должны передать этот хлам и заплатить утильсбор!
12.12.2025 12:00 Ответить
а своїм пішком на буковель?
от цікаво там буде велосіпедна дорожка?
12.12.2025 12:44 Ответить
А хуху не хохо устаревшые самолёты на актуальные беспилотники?
12.12.2025 12:09 Ответить
.. Питання! Чому Ви дозволяєте собі обсмоктувати тему..в якій нічого не розумієте? Для Вас модернізований літак ... устаревший? То поцікавтеся літаками В-52...С-130... тим же Ф-16... Слово МОДЕРНІЗАЦІЯ..для Вас стовідсотково пустий звук.
12.12.2025 12:51 Ответить
це смітуни яких ніхто не дочекався...
12.12.2025 12:57 Ответить
Може ще зробити підрозділ польсько український по охороні Балтики від кацапів , якщо кацапи постіно грозят Польші.
12.12.2025 13:10 Ответить
 
 