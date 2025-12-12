Польша может передать МиГ-29 в обмен на украинские БПЛА, - Боднар

Посол Украины в Польше Василий Боднар сообщил, что Польша может получить украинские беспилотники в обмен на передачу Украине своих истребителей МиГ-29.

В контексте дискуссий о передаче Польшей Украине истребителей МиГ-29 советского производства, посол пояснил, что речь идет о формате обмена. По его словам, Варшава может получить от Украины "ноу-хау в использовании беспилотников на поле боя".

"Это современное оборудование, которое хорошо себя зарекомендовало и усилит обороноспособность Польши", – пояснил посол.

Дипломат отказался назвать дату поставки польских самолетов МиГ-29 в Украину, так же как и детали передачи беспилотников Варшаве.

"Нас могут слышать не только друзья, но и враги. Нам не позволено обсуждать детали, которые могут нарушить наше сотрудничество", – подчеркнул Боднар.

Что предшествовало?

На днях в Генштабе вооруженных сил Польши заявили, что с Украиной продолжаются переговоры о передаче самолетов МИГ-29. Однако окончательное решение еще не принято.

Генштаб Польши отмечает, что пожертвование самолетов будет частью политики Альянса по поддержке Украины и обеспечению безопасности восточного фланга НАТО. Задачи выведенных самолетов МИГ-29 будут выполнять самолеты F-16 и FA-50.

