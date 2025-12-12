Польша может передать МиГ-29 в обмен на украинские БПЛА, - Боднар
Посол Украины в Польше Василий Боднар сообщил, что Польша может получить украинские беспилотники в обмен на передачу Украине своих истребителей МиГ-29.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой наRMF24.
В контексте дискуссий о передаче Польшей Украине истребителей МиГ-29 советского производства, посол пояснил, что речь идет о формате обмена. По его словам, Варшава может получить от Украины "ноу-хау в использовании беспилотников на поле боя".
"Это современное оборудование, которое хорошо себя зарекомендовало и усилит обороноспособность Польши", – пояснил посол.
Дипломат отказался назвать дату поставки польских самолетов МиГ-29 в Украину, так же как и детали передачи беспилотников Варшаве.
"Нас могут слышать не только друзья, но и враги. Нам не позволено обсуждать детали, которые могут нарушить наше сотрудничество", – подчеркнул Боднар.
Что предшествовало?
На днях в Генштабе вооруженных сил Польши заявили, что с Украиной продолжаются переговоры о передаче самолетов МИГ-29. Однако окончательное решение еще не принято.
Генштаб Польши отмечает, что пожертвование самолетов будет частью политики Альянса по поддержке Украины и обеспечению безопасности восточного фланга НАТО. Задачи выведенных самолетов МИГ-29 будут выполнять самолеты F-16 и FA-50.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ми знаємо що полякам ці літаки не потрібні й вони їх нікому крім нас не продадуть
Поляки знають, нам ці літаки потрібні й нікому крім нас вони їх не продадуть
вони застосують занепокоєня чи наші дрони ???
от цікаво там буде велосіпедна дорожка?