Премьер Ирландии: дроны не угрожали самолету Зеленского

Премьер-министр Ирландии Майкл Мартин сообщил, что дроны, которые заметили вблизи Дублина после прибытия Владимира Зеленского на прошлой неделе, не представляли угрозы для его самолета.

Инцидент с дронами

Премьер отметил, что обстоятельства свидетельствуют о том, что полеты дронов могли быть частью гибридной кампании, инициированной Россией против интересов ЕС и Украины. По его словам, никакой угрозы для самолета президента не существовало, и он благополучно прибыл в Дублин.

Планы Ирландии по безопасности

Мартин также добавил, что Ирландия планирует инвестировать в технологии противодействия дронам из-за потенциальных угроз безопасности страны.

Ранее СМИ сообщали, что четыре неизвестных дрона летели в направлении траектории полета самолета Зеленского во время его приземления в аэропорту Дублина.

Борт приземлился с опережением графика, поэтому разминулся с БПЛА.

После этого дроны улетели в сторону военного корабля Ирландии LÉ William Butler Yeats, который тайно развернули возле Дублина. Ирландские Вооруженные силы приняли решение не сбивать беспилотники.

Установлено, что дроны запускали с северо-востока Дублина, откуда они летели до двух часов. Пока неизвестно, кто их запустил и с какой целью, а также где сейчас находятся эти БПЛА.

