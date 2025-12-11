Премьер Ирландии: дроны не угрожали самолету Зеленского
Премьер-министр Ирландии Майкл Мартин сообщил, что дроны, которые заметили вблизи Дублина после прибытия Владимира Зеленского на прошлой неделе, не представляли угрозы для его самолета.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Reuters.
Инцидент с дронами
Премьер отметил, что обстоятельства свидетельствуют о том, что полеты дронов могли быть частью гибридной кампании, инициированной Россией против интересов ЕС и Украины. По его словам, никакой угрозы для самолета президента не существовало, и он благополучно прибыл в Дублин.
Планы Ирландии по безопасности
Мартин также добавил, что Ирландия планирует инвестировать в технологии противодействия дронам из-за потенциальных угроз безопасности страны.
Ранее СМИ сообщали, что четыре неизвестных дрона летели в направлении траектории полета самолета Зеленского во время его приземления в аэропорту Дублина.
Борт приземлился с опережением графика, поэтому разминулся с БПЛА.
После этого дроны улетели в сторону военного корабля Ирландии LÉ William Butler Yeats, который тайно развернули возле Дублина. Ирландские Вооруженные силы приняли решение не сбивать беспилотники.
Установлено, что дроны запускали с северо-востока Дублина, откуда они летели до двух часов. Пока неизвестно, кто их запустил и с какой целью, а также где сейчас находятся эти БПЛА.
- Напомним, во время визита Зеленского в Ирландию обсуждалась поддержка Украины. По словам премьер-министра страны Михолы Мартина, членство Украины в Европейском Союзе является важным условием ее долгосрочной безопасности.
Дарма не приземлили хоча б один борт із зграї корабельною зброєю. Були б факти, матеріал для експертиз. А ті недобиті дрони мабуть ще повернуться.
Выяснилось что он Неуловимый Джо...
А шкода.