Премьер Ирландии Мартин об инциденте с дронами во время визита Зеленского: Будет проведен полный анализ

Премьер-министр Ирландии Михол Мартин сказал, что ему известно об инциденте с пролетом неустановленных дронов во время прибытия в страну президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает RTÉ

Так, во время выступления на заседании Британско-ирландского совета в Уэльсе, премьер Ирландии заявил, что в конце декабря состоится заседание Совета национальной безопасности, на котором обсудят инцидент с дронами.

"Достаточно сказать, что с начала войны в Украине наблюдается повышенная активность в сфере кибербезопасности, касающаяся морских вопросов и дронов", – сказал он.

Мартин отметил, что операция по обеспечению безопасности во время визита Зеленского в Ирландию на этой неделе прошла "особенно хорошо". Он добавил, что ее проанализируют в контексте противодействия дронам.

Причастна ли РФ?

На вопрос о причастности России к инциденту с беспилотниками он ответил: "Я не собираюсь делать никаких комментариев, пока мы не проведем полный анализ".

Что предшествовало?

Ранее СМИ сообщали, что 1 декабря, когда украинский президент Владимир Зеленский отправился в Ирландию, четыре неизвестных военных дрона летели в направлении траектории полета его самолета, нарушив запрет на полеты.

Визит Зеленского в Ирландию