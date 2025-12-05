Премьер Ирландии Мартин об инциденте с дронами во время визита Зеленского: Будет проведен полный анализ
Премьер-министр Ирландии Михол Мартин сказал, что ему известно об инциденте с пролетом неустановленных дронов во время прибытия в страну президента Украины Владимира Зеленского.
Об этом сообщает RTÉ, передает Цензор.НЕТ.
Так, во время выступления на заседании Британско-ирландского совета в Уэльсе, премьер Ирландии заявил, что в конце декабря состоится заседание Совета национальной безопасности, на котором обсудят инцидент с дронами.
"Достаточно сказать, что с начала войны в Украине наблюдается повышенная активность в сфере кибербезопасности, касающаяся морских вопросов и дронов", – сказал он.
Мартин отметил, что операция по обеспечению безопасности во время визита Зеленского в Ирландию на этой неделе прошла "особенно хорошо". Он добавил, что ее проанализируют в контексте противодействия дронам.
Причастна ли РФ?
На вопрос о причастности России к инциденту с беспилотниками он ответил: "Я не собираюсь делать никаких комментариев, пока мы не проведем полный анализ".
Что предшествовало?
Ранее СМИ сообщали, что 1 декабря, когда украинский президент Владимир Зеленский отправился в Ирландию, четыре неизвестных военных дрона летели в направлении траектории полета его самолета, нарушив запрет на полеты.
Визит Зеленского в Ирландию
- Напомним, сегодня, 2 декабря, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Ирландию.
- Зеленский провел в Дублине встречу с новоизбранной президентом Ирландии Кэтрин Коннолли во время официального визита.
