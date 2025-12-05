Прем’єр Ірландії Мартін про інцидент із дронами під час візиту Зеленського: Буде проведено повний аналіз

Премʼєр-міністр Ірландії Міхол Мартін сказав, що йому відомо про інцидент із прольотом невстановлених дронів під час прибуття до країни президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє RTÉ, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Так, під час виступу на засіданні Британсько-ірландської ради в Уельсі, премʼєр Ірландії заявив, що наприкінці грудня відбудеться засідання Ради національної безпеки, на якому обговорять інцидент із дронами.

"Достатньо сказати, що з початку війни в Україні спостерігається підвищена активність у сфері кібербезпеки, що стосується морських питань і дронів", – сказав він.

Мартін зауважив, що операція з гарантування безпеки під час візиту Зеленського до Ірландії цього тижня минула "особливо добре". Він додав, що її проаналізують у контексті протидії дронам.

Також читайте: Ірландія обіцяє максимально просувати вступ України до ЄС

Чи причетна РФ?

На запитання щодо причетності Росії до до інциденту з безпілотниками, він відповів: "Я не збираюся робити жодних коментарів, доки ми не проведемо повний аналіз".

Що передувало?

Раніше ЗМІ повідомляли, що 1 грудня, коли український президент Володимир Зеленський вирушив до Ірландії, чотири невідомі військові дрони летіли в напрямку траєкторії польоту його літака, порушивши заборону на польоти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ірландія готова моніторити припинення вогню в Україні після досягнення мирної угоди, - прем’єр Мартін

Візит Зеленського до Ірландії