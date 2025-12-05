УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
16736 відвідувачів онлайн
Новини Візит Зеленського до Ірландії
796 5

Прем’єр Ірландії Мартін про інцидент із дронами під час візиту Зеленського: Буде проведено повний аналіз

Прем’єр Ірландії Мартін про інцидент із дронами під час візиту Зеленського

Премʼєр-міністр Ірландії Міхол Мартін сказав, що йому відомо про інцидент із прольотом невстановлених дронів під час прибуття до країни президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє RTÉ, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Так, під час виступу на засіданні Британсько-ірландської ради в Уельсі, премʼєр Ірландії заявив, що наприкінці грудня відбудеться засідання Ради національної безпеки, на якому обговорять інцидент із дронами.

"Достатньо сказати, що з початку війни в Україні спостерігається підвищена активність у сфері кібербезпеки, що стосується морських питань і дронів", – сказав він.

Мартін зауважив, що операція з гарантування безпеки під час візиту Зеленського до Ірландії цього тижня минула "особливо добре". Він додав, що її проаналізують у контексті протидії дронам.

Також читайте: Ірландія обіцяє максимально просувати вступ України до ЄС

Чи причетна РФ?

На запитання щодо причетності Росії до до інциденту з безпілотниками, він відповів: "Я не збираюся робити жодних коментарів, доки ми не проведемо повний аналіз".

Що передувало?

Раніше ЗМІ повідомляли, що 1 грудня, коли український президент Володимир Зеленський вирушив до Ірландії, чотири невідомі військові дрони летіли в напрямку траєкторії польоту його літака, порушивши заборону на польоти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ірландія готова моніторити припинення вогню в Україні після досягнення мирної угоди, - прем’єр Мартін

Візит Зеленського до Ірландії

Автор: 

Зеленський Володимир (28072) Ірландія (202) дрони (8469)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кацапи полювали на Зеленського.
показати весь коментар
05.12.2025 18:34 Відповісти
А де ж вибачення, вава так бил напуган, пакушєнія пєрєвалілі за 5 тисяч. Проїзджаючи мимо верховної ради, депутатів не випускають на вулицю, бо вава баітца
показати весь коментар
05.12.2025 19:14 Відповісти
Боже як потужно … повний аналіз !
То капец
показати весь коментар
05.12.2025 20:36 Відповісти
Не смішить мене… таке вже ж було з зеком янеком, який розповідав, що він тікав з України тому що в нього стріляли з кулемета. Спочатку починав з простого кулемета, а потім у наступних інтервʼю простий кулемет перетворився у крупнокаліберний, а потім і взагалі у скорострельну гармату. так що в мене дежавю….
показати весь коментар
05.12.2025 20:45 Відповісти
атамана Бубона налякали дронами до в срачки,а тепер аналіз будуть проводити...?! Абсолютно не серйозний підхід з їхнього боку.
показати весь коментар
06.12.2025 09:30 Відповісти
 
 