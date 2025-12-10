Прем’єр Ірландії: дрони не загрожували літаку Зеленського

Прем'єр-міністр Ірландії Майкл Мартін повідомив, що дрони, які помітили поблизу Дубліна після прибуття Володимира Зеленського минулого тижня, не становили загрози для його літака.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Reuters.

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Інцидент із дронами

Прем’єр зазначив, що обставини свідчать про те, що польоти дронів могли бути частиною гібридної кампанії, ініційованої Росією проти інтересів ЄС та України. За його словами, жодна загроза для літака президента не існувала, і він безпечно прибув до Дубліна.

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Плани Ірландії щодо безпеки

Мартін також додав, що Ірландія планує інвестувати у технології протидії дронам через потенційні загрози безпеці країни.

Раніше ЗМІ повідомляли, що чотири невідомі дрони летіли в напрямку траєкторії польоту літака Зеленського під час його приземлення в аеропорту Дубліна.

Борт приземлився із випередженням графіка, тому розминувся з БпЛА.

Після цього дрони полетіли в бік військового корабля Ірландії LÉ William Butler Yeats, який таємно розгорнули біля Дубліна. Ірландські Збройні сили ухвалили рішення не збивати безпілотники.

Встановлено, що дрони запускали з північного сходу Дубліна, звідки вони летіли до двох годин.Наразі невідомо, хто їх запустив і з якою метою, а також де зараз перебувають ці БпЛА.

Нагадаємо, під час візиту Зеленського в Ірландію обговорювалася підтримка України. За словами прем’єр-міністра країни Міхоли Мартіна, членство України в Європейському Союзі є важливою умовою її довгострокової безпеки.

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