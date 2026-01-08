Украинская авиация нанесла удар по окруженным оккупантам в центральной больнице Купянска. ВИДЕО
Украинская авиация нанесла прицельный удар по российским оккупационным войскам, находившимся в здании центральной больницы Купянска Харьковской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на момент поражения оккупанты находились в окружении украинских сил. Удар был нанесен после подтверждения присутствия противника и с учетом боевой обстановки.
то ж у куп'янську лікарню за млрд, зелений деградант кулєба цвинтарний, відновлював?
Не валіть все до купи !!!
то ж зовсім інша справа!
Ну і куй на них!