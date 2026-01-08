РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11203 посетителя онлайн
Новости Бои на Купянском направлении
4 870 25

Украинская авиация нанесла удар по окруженным оккупантам в центральной больнице Купянска. ВИДЕО

Украинская авиация нанесла прицельный удар по российским оккупационным войскам, находившимся в здании центральной больницы Купянска Харьковской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на момент поражения оккупанты находились в окружении украинских сил. Удар был нанесен после подтверждения присутствия противника и с учетом боевой обстановки.

Читайте: РФ пытается создать условия для продвижения к Купянску, но безрезультатно, - Трегубов

Смотрите также: Воины 77-й бригады уничтожают малые пехотные группы оккупантов на Купянском направлении. ВИДЕО

Автор: 

авиация (2954) армия РФ (21861) уничтожение (8837) Купянск (906)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
Через цих підарасів доводиться знищувати власну інфраструктуру.
показать весь комментарий
08.01.2026 10:51 Ответить
+7
На кацапському свинарнику одні пропагандони вже встигли набрехати що "ВСУ самі сєбя бамбілі в бальніце" а інші пропагандони назвали їх за це "лживимі мразямі і там убілі нашіх". В лепрозорії непонятки.
показать весь комментарий
08.01.2026 10:58 Ответить
+6
Гарно, хлопці. Дуже гарно.
показать весь комментарий
08.01.2026 10:50 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Гарно, хлопці. Дуже гарно.
показать весь комментарий
08.01.2026 10:50 Ответить
Какая больница, ВСУ сказали в морг, значит в морг...
показать весь комментарий
08.01.2026 11:38 Ответить
Звіздець мальчікам в трусіках. Не будуть більше гадити на українській землі.
показать весь комментарий
08.01.2026 10:50 Ответить
Через цих підарасів доводиться знищувати власну інфраструктуру.
показать весь комментарий
08.01.2026 10:51 Ответить
Це точно.Шкода.Я бачив ту лікарню у 23.Була практично ціла.Тільки деякі вікна фанерою забиті.
показать весь комментарий
08.01.2026 10:54 Ответить
Збудувати заново завжди дешевше, ніж відновлювати. І ніяка інспекція не погодить відновлення громадських будівель після потужних вибухів неподалік...
показать весь комментарий
08.01.2026 10:55 Ответить
Пітушню можна було б вибити і в контактному бою, але це ризик. Краще пару КАБів загнати - й поготів.
показать весь комментарий
08.01.2026 10:57 Ответить
То пішов би і вибив
показать весь комментарий
08.01.2026 11:26 Ответить
Она уже полностью раздолбанная была. К инфраструктуре никакого отношения давно не имела. Там недобитая коробка, по видео видно
показать весь комментарий
08.01.2026 11:08 Ответить
гарно. якби ще так лікарню в чєлябінську чи саратові , взагалі б було чудово
показать весь комментарий
08.01.2026 10:53 Ответить
По челябінську і саратову? А чим? Ці ракети, якими вдарили по кацапах були французські чи англійські. Боневтік Потужно-Брехливий за сім років не створив жодної ракети, окрім міндічів і цукерманів.
показать весь комментарий
08.01.2026 10:56 Ответить
На кацапському свинарнику одні пропагандони вже встигли набрехати що "ВСУ самі сєбя бамбілі в бальніце" а інші пропагандони назвали їх за це "лживимі мразямі і там убілі нашіх". В лепрозорії непонятки.
показать весь комментарий
08.01.2026 10:58 Ответить
Хай там і лікуються !
показать весь комментарий
08.01.2026 11:02 Ответить
зачекайте!
то ж у куп'янську лікарню за млрд, зелений деградант кулєба цвинтарний, відновлював?
показать весь комментарий
08.01.2026 11:03 Ответить
Ти це сам/сама вигадав/вигадала чи тут про це написано ?
показать весь комментарий
08.01.2026 11:11 Ответить
Віцепрем'єр-міністр з відновлення, міністр розвитку громад Олексій Кулеба пояснив, хто приймав рішення про відбудову лікарні на Харківщині за 25 кілометрів від лінії фронту і чому її потрібно відновлювати.
показать весь комментарий
08.01.2026 11:15 Ответить
Гроші виділяли на Ізюм, а не Куп*янськ !
Не валіть все до купи !!!
показать весь комментарий
08.01.2026 11:37 Ответить
ааа....
то ж зовсім інша справа!
показать весь комментарий
08.01.2026 11:40 Ответить
Це не тут написано, а там. А кулєба це той самий штрих, який на днях заявив, що "єдине, що об'єднує українців - це цвинтар". І люди саме з таким світоглядом керують державою. Віце-прем'єр, *****!
показать весь комментарий
08.01.2026 11:27 Ответить
Кацапы хотели сыграть в Сталинград.
показать весь комментарий
08.01.2026 11:10 Ответить
працювали авіабомби AASM Hammer
показать весь комментарий
08.01.2026 11:19 Ответить
Шкода лікарню. Але життя наших воїнів дорожче.
показать весь комментарий
08.01.2026 11:25 Ответить
Через свинособак руйнуємо власні лікарні...
показать весь комментарий
08.01.2026 11:26 Ответить
Метод лечения от ВСУ самый действенный и эффективный...
показать весь комментарий
08.01.2026 11:30 Ответить
Узкіє нє здаютса?
Ну і куй на них!
показать весь комментарий
08.01.2026 11:36 Ответить
 
 