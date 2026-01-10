Ворог 32 рази атакував на Покровському напрямку, знешкоджено майже сто окупантів, - Генштаб

Загалом від початку цієї доби на фронті відбулося 139 бойових зіткнень.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 22 годину 10 січня, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Удари по Україні

Російські загарбники завдали 33 авіаційні удари, скинувши 81 керовану авіаційну бомбу. Крім цього, залучили для ураження 4439 дронів-камікадзе та здійснили 2830 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Обстановка на сході

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках відбулося два боєзіткнення. Противник завдав двох авіаційних ударів, скинув п’ять керованих авіаційних бомб та здійснив 91 обстріл, зокрема сім – із реактивних систем залпового вогню.

Ситуація на Харківщині

Сьогодні ворог шість разів атакував на Південно–Слобожанському напрямку у районі населеного пункту Вовчанськ та у бік населених пунктів Графське, Вільча.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуація біля Куп’янська: Росіяни намагаються форсувати річку Оскіл, - Трегубов

На Куп’янському напрямку противник здійснив вісім спроб наступу у бік Куп’янська, Петропавлівки, Курилівки, Піщаного, Богуславки; три боєзіткнення тривають.

Бої на сході

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили шість штурмових дій у районі населених пунктів Дробишеве, Середнє, Новоселівка, Зарічне. Два боєзіткнення на даний час тривають.

На Слов’янському напрямку ворог тричі атакував у районі Дронівки.

На Краматорському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку сьогодні відбулося 11 бойових зіткнень. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів поблизу Олександро-Шультиного, Плещіївки, Іванопілля, Русиного Яру, Щербинівки та у бік Софіївки, Торського.

Також читайте: На фронті зафіксовано 68 боєзіткнень, з них 23 - на Покровському напрямку

На Покровському напрямку від початку цієї доби противник 32 рази атакував у районах населених пунктів Затишок, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Никанорівка та у бік Новопавлівки, Новоолександрівки, Білицького та Філії. Наші захисники стримують натиск противника, у двох локаціях бої досі тривають.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 97 окупантів, з яких 58 – безповоротно. Крім того, українські воїни знищили 12 одиниць автомобільної техніки, три квадроцикли, наземний роботизований комплекс, 32 безпілотні літальні апарати, чотири антени та один пункт управління БпЛА, також уразили дві артилерійські системи, автомобіль та 19 укриттів для особового складу противника.

На Олександрівському напрямку українські оборонці відбили шість атак загарбників в районах населених пунктів Злагода, Рибне, Солодке та у бік Олексіївки, Соснівки, Вишневого. Ще чотири боєзіткнення в цей час тривають.

Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському напрямку відбулось 19 боєзіткнень у районах населених пунктів Гуляйполе, Варварівка, Зелене, Дорожнянка та у бік Добропілля, Оленокостянтинівки, Святопетрівки.

На Оріхівському напрямку наступальних дій ворога не відмічено.

Також читайте: Сили оборони утримують північ Покровська та нищать ворога на околицях Мирнограду, - УВ "Схід"

На Придніпровському напрямку противник один раз безрезультатно проводив наступальну дію в районі Антонівського мосту.

За даними Генштабу, на інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.