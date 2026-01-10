На фронті зафіксовано 68 боєзіткнень, з них 23 - на Покровському напрямку

На цей час загальна кількість бойових зіткнень на фронті становить 68.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 16 годину 10 січня, передає Цензор.НЕТ.

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Удари по Україні

Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів, зокрема:

Обстановка на півночі

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках відбулося два боєзіткнення. Противник завдав двох авіаційних ударів, скинув п’ять керованих авіаційних бомб та здійснив 61 обстріл, зокрема сім – із реактивних систем залпового вогню.

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Ситуація на Харківщині

На Південно–Слобожанському напрямку Сили оборони відбили п’ять ворожих атак у районі населеного пункту Вовчанськ та у бік населених пунктів Графське, Вільча.

На Куп’янському напрямку противник намагається наступати у бік Куп’янська, Петропавлівки, Курилівки, Піщаного – три атаки відбили наші оборонці, наразі три боєзіткнення тривають.

Бої на сході

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила три атаки на позиції українців у районі населених пунктів Дробишеве, Середнє, Новоселівка, боєзіткнення тривають.

На Слов’янському напрямку росіяни два рази намагалися просунутися на позиції наших військ у районі Дронівки.

За даними Генштабу, на Краматорському напрямку противник наступальних дій не проводив.

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На Костянтинівському напрямку противник дев’ять разів намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Олександро-Шультиного, Плещіївки, Іванопілля, Русиного Яру та у бік Софіївки, Торського.

На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 23 спроби потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Затишок, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік Новопавлівки, Новоолександрівки, Білицького та Філії. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 22 атаки.

На Олександрівському напрямку українські захисники відбивали шість штурмових дій ворожих військ. Противник намагається просуватися в районах населених пунктів Злагода, Рибне, Солодке та у бік Олексіївки, два боєзіткнення тривають.

Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському напрямку відбулось 11 боєзіткнень в районах населених пунктів Гуляйполе, Варварівка, Зелене та у бік Добропілля, Оленокостянтинівки, Святопетрівки. Два боєзіткнення на даний час тривають. Авіаударів КАБами зазнали населені пункти Новоукраїнка, Шевченко.

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На Оріхівському напрямку на даний час наступальних дій ворога не зафіксовано.

На Придніпровському напрямку мала місце одна безрезультатна спроба росіян покращити своє положення.