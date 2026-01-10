На фронте зафиксированы 68 боевых столкновений, из них 23 - на Покровском направлении

На данный момент общее количество боевых столкновений на фронте составляет 68.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 16:00 10 января, передает Цензор.НЕТ.

Удары по Украине

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали громады населенных пунктов, в частности:

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло два боестолкновения. Противник нанес два авиационных удара, сбросил пять управляемых авиационных бомб и осуществил 61 обстрел, в частности семь – из реактивных систем залпового огня.

Ситуация на Харьковшине

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили пять вражеских атак в районе населенного пункта Волчанск и в сторону населенных пунктов Графское, Вильча.

На Купянском направлении противник пытается наступать в сторону Купянска, Петропавловки, Куриловки, Песчаного - три атаки отразили наши защитники, сейчас три боестолкновения продолжаются.

Бои на востоке

На Лиманском направлении захватническая армия осуществила три атаки на позиции украинцев в районе населенных пунктов Дробышево, Среднее, Новоселовка, боевые столкновения продолжаются.

На Славянском направлении россияне дважды пытались продвинуться на позиции наших войск в районе Дроновки.

По данным Генштаба, на Краматорском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении противник девять раз пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Александро-Шультино, Плещеевки, Иванополья, Русина Яра и в сторону Софиевки, Торского.

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты осуществили 23 попытки потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Затишье, Родинское, Червоный Лиман, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону Новопавловки, Новоалександровки, Белицкого и Филии. Силы обороны сдерживают натиск и уже отразили 22 атаки.

На Александровском направлении украинские защитники отразили шесть штурмовых действий вражеских войск. Противник пытается продвигаться в районах населенных пунктов Злагода, Рыбное, Сладкое и в сторону Алексеевки, два боевых столкновения продолжаются.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении произошло 11 боестолкновений в районах населенных пунктов Гуляйполе, Варваровка, Зеленое и в сторону Доброполья, Еленоконстантиновки, Святопетровки. Два боевых столкновения в настоящее время продолжаются. Авиаударам КАБами подверглись населенные пункты Новоукраинка, Шевченко.

На Ореховском направлении в настоящее время наступательных действий врага не зафиксировано.

На Приднепровском направлении имела место одна безрезультатная попытка россиян улучшить свое положение.