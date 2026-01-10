На Краматорском направлении РФ продвигается небольшими группами пехоты, - 45-я ОАбр

На Краматорском направлении враг пытается продвигаться небольшими группами до пяти человек, особенно в темное время суток и при ухудшении погоды

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Армия TV рассказал старший офицер отделения коммуникации 45-й отдельной артиллерийской бригады имени генерала Мирона Тарнавского Иван Гарапко.

"Тактика врага не меняется - они пытаются продвигаться маленькими группами, пользуясь ухудшением погоды. Но их удается сдерживать, удается отбить, поэтому ситуация, как говорится, напряженная, но контролируемая", - сказал он.

Интенсивность попыток продвижения вражеской пехоты возрастает при ухудшении погодных условий.

"Преимущественно до пяти человек, чаще всего в темное время суток, или, как говорится, "по серыку". Интенсивность довольно высокая, они постоянно пытаются это делать. Но как только происходит ухудшение погоды, когда не могут летать дроны, то интенсивность, соответственно, возрастает", - пояснил офицер.

