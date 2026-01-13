Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 220 950 человек (+950 за сутки), 11 544 танка, 36 024 артсистемы, 23 899 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 220 950 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Ликвидация российской армии

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 13.01.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 1 220 950 (+950) человек
  • танков - 11 544 (+3) единицы
  • боевых бронированных машин - 23 899 (+7) единиц
  • артиллерийских систем - 36 024 (+51) единицы
  • РСЗО - 1 600 (+2) единиц
  • средств ПВО - 1 270 (+0) единиц
  • самолетов - 434 (+0) единицы
  • вертолетов - 347 (+0) единиц
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 105 354 (+933) единицы
  • крылатых ракет - 4 155 (+0) единиц
  • кораблей / катеров - 28 (+0) единиц
  • подводных лодок - 2 (+0) единицы
  • автомобильной техники и автоцистерн - 73 887 (+145) единиц
  • специальной техники - 4 042 (+0) единицы.

"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.

Что предшествовало?

Как сообщалось, уничтожена штурмовая группа врага, пытавшаяся скрытно прорваться к позициям ДШВ в Покровске.

ніхрена собі 933 бпла. ото хочуть додушити. заїпетеся сопляки!
13.01.2026 07:25 Ответить
Арта радує.
13.01.2026 07:44 Ответить
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
13.01.2026 08:15 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
13.01.2026 08:25 Ответить
13.01.2026 09:03 Ответить
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 105 354 (+933)
13.01.2026 09:55 Ответить
 
 