Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 220 950 человек (+950 за сутки), 11 544 танка, 36 024 артсистемы, 23 899 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 220 950 российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Ликвидация российской армии
Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 13.01.26 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 1 220 950 (+950) человек
- танков - 11 544 (+3) единицы
- боевых бронированных машин - 23 899 (+7) единиц
- артиллерийских систем - 36 024 (+51) единицы
- РСЗО - 1 600 (+2) единиц
- средств ПВО - 1 270 (+0) единиц
- самолетов - 434 (+0) единицы
- вертолетов - 347 (+0) единиц
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 105 354 (+933) единицы
- крылатых ракет - 4 155 (+0) единиц
- кораблей / катеров - 28 (+0) единиц
- подводных лодок - 2 (+0) единицы
- автомобильной техники и автоцистерн - 73 887 (+145) единиц
- специальной техники - 4 042 (+0) единицы.
"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.
Что предшествовало?
Как сообщалось, уничтожена штурмовая группа врага, пытавшаяся скрытно прорваться к позициям ДШВ в Покровске.
