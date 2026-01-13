Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 220 950 человек (+950 за сутки), 11 544 танка, 36 024 артсистемы, 23 899 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 220 950 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Ликвидация российской армии

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 13.01.26 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1 220 950 (+950) человек

танков - 11 544 (+3) единицы

боевых бронированных машин - 23 899 (+7) единиц

артиллерийских систем - 36 024 (+51) единицы

РСЗО - 1 600 (+2) единиц

средств ПВО - 1 270 (+0) единиц

самолетов - 434 (+0) единицы

вертолетов - 347 (+0) единиц

БПЛА оперативно-тактического уровня - 105 354 (+933) единицы

крылатых ракет - 4 155 (+0) единиц

кораблей / катеров - 28 (+0) единиц

подводных лодок - 2 (+0) единицы

автомобильной техники и автоцистерн - 73 887 (+145) единиц

специальной техники - 4 042 (+0) единицы.

"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.

Что предшествовало?

Как сообщалось, уничтожена штурмовая группа врага, пытавшаяся скрытно прорваться к позициям ДШВ в Покровске.

