Оккупант ходит между телами своих 15 ликвидированных соратников, ищет уцелевших и читает молитву: "Что же ты, сука-война, наделала. Все пацаны - "200". ВИДЕО
В сети появилось видео, снятое российским военнослужащим после боя, в котором была полностью уничтожена его штурмовая группа численностью 15 оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи россиянин эмоционально реагирует на потери, читает молитву и пытается найти хоть кого-нибудь уцелевшего. Он признает, что вся группа ликвидирована, после чего заявляет о намерении вернуться, чтобы забрать тела.
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+32 Деніс Войцеховський
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+26 Zero #614287
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+22 Николай Николаевич #334532
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