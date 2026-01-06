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Новости Видео Уничтожение российских оккупантов
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Оккупант ходит между телами своих 15 ликвидированных соратников, ищет уцелевших и читает молитву: "Что же ты, сука-война, наделала. Все пацаны - "200". ВИДЕО

В сети появилось видео, снятое российским военнослужащим после боя, в котором была полностью уничтожена его штурмовая группа численностью 15 оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи россиянин эмоционально реагирует на потери, читает молитву и пытается найти хоть кого-нибудь уцелевшего. Он признает, что вся группа ликвидирована, после чего заявляет о намерении вернуться, чтобы забрать тела.

Смотрите: Белорусские снайперы-добровольцы ликвидировали 5 оккупантов в лесополосе. ВИДЕО

Смотрите также: Экипаж РСЗО "HIMARS" нанес удар по скоплению оккупантов недалеко от Покровска. ВИДЕО

 

Автор: 

армия РФ (23335) ликвидация (4447)
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Топ комментарии
+32
Ага, війна - це таке стихійне лихо, божа кара. ***** до неї зовсім ніяким боком.
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06.01.2026 12:38 Ответить
+26
Цей свинособачий вереск- просто черговий прояв рівня тупості кацапського біосміття.
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06.01.2026 12:44 Ответить
+22
15 друзєй ****@.))
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06.01.2026 12:36 Ответить

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