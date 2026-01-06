Оккупант ходит между телами своих 15 ликвидированных соратников, ищет уцелевших и читает молитву: "Что же ты, сука-война, наделала. Все пацаны - "200". ВИДЕО

В сети появилось видео, снятое российским военнослужащим после боя, в котором была полностью уничтожена его штурмовая группа численностью 15 оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи россиянин эмоционально реагирует на потери, читает молитву и пытается найти хоть кого-нибудь уцелевшего. Он признает, что вся группа ликвидирована, после чего заявляет о намерении вернуться, чтобы забрать тела.

Смотрите: Белорусские снайперы-добровольцы ликвидировали 5 оккупантов в лесополосе. ВИДЕО

Смотрите также: Экипаж РСЗО "HIMARS" нанес удар по скоплению оккупантов недалеко от Покровска. ВИДЕО