Окупант ходить поміж тіл своїх 15 ліквідованих поплічників, шукає уцілілих та читає молитву: "Что ж ты сука-война наделала. Все пацаны - "200". ВIДЕО

У мережі з’явилося відео, зняте російським військовослужбовцем після бою, в якому була повністю знищена його штурмова група чисельністю 15 окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі росіянин емоційно реагує на втрати, читає молитву та намагається знайти бодай когось уцілілого. Він визнає, що вся група ліквідована, після чого заявляє про намір повернутися, щоб забрати тіла.

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