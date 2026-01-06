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Новини Відео Знищення російських окупантів
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Окупант ходить поміж тіл своїх 15 ліквідованих поплічників, шукає уцілілих та читає молитву: "Что ж ты сука-война наделала. Все пацаны - "200". ВIДЕО

У мережі з’явилося відео, зняте російським військовослужбовцем після бою, в якому була повністю знищена його штурмова група чисельністю 15 окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі росіянин емоційно реагує на втрати, читає молитву та намагається знайти бодай когось уцілілого. Він визнає, що вся група ліквідована, після чого заявляє про намір повернутися, щоб забрати тіла.

Дивіться: Білоруські снайпери-добровольці ліквідували 5 окупантів у лісосмузі. ВIДЕО

Також дивіться: Екіпаж РСЗВ "HIMARS" завдав удару по скупченню окупантів неподалік Покровська. ВIДЕО

 

Автор: 

армія рф (21555) ліквідація (4837)
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Топ коментарі
+32
Ага, війна - це таке стихійне лихо, божа кара. ***** до неї зовсім ніяким боком.
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06.01.2026 12:38 Відповісти
+26
Цей свинособачий вереск- просто черговий прояв рівня тупості кацапського біосміття.
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06.01.2026 12:44 Відповісти
+22
15 друзєй ****@.))
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06.01.2026 12:36 Відповісти

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