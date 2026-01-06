Екіпаж РСЗВ "HIMARS" завдав удару по скупченню окупантів неподалік Покровська. ВIДЕО

Українські сили оборони завдали високоточного ракетного удару з реактивної системи HIMARS по скупченню особового складу та техніки російської армії неподалік Покровська.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ураження відбулося в районі між населеними пунктами Новопавлівка та Чинушине, приблизно за 7 кілометрів від лінії бойового зіткнення. За наявною інформацією, під удар потрапила група російських військовослужбовців разом із кількома одиницями техніки.

Застосування HIMARS дозволило вразити цілі в тиловій зоні противника, де окупанти зосереджували сили для подальших дій на Покровському напрямку.

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