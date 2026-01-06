Экипаж РСЗО "HIMARS" нанес удар по скоплению оккупантов недалеко от Покровска. ВИДЕО

Украинские силы обороны нанесли высокоточный ракетный удар из реактивной системы HIMARS по скоплению личного состава и техники российской армии недалеко от Покровска.

Как сообщает Цензор.НЕТ, поражение произошло в районе между населенными пунктами Новопавловка и Чинушино, примерно в 7 километрах от линии боевого столкновения. По имеющейся информации, под удар попала группа российских военнослужащих вместе с несколькими единицами техники.

Применение HIMARS позволило поразить цели в тыловой зоне противника, где оккупанты сосредоточивали силы для дальнейших действий на Покровском направлении.

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