Экипаж РСЗО "HIMARS" нанес удар по скоплению оккупантов недалеко от Покровска. ВИДЕО
Украинские силы обороны нанесли высокоточный ракетный удар из реактивной системы HIMARS по скоплению личного состава и техники российской армии недалеко от Покровска.
Как сообщает Цензор.НЕТ, поражение произошло в районе между населенными пунктами Новопавловка и Чинушино, примерно в 7 километрах от линии боевого столкновения. По имеющейся информации, под удар попала группа российских военнослужащих вместе с несколькими единицами техники.
Применение HIMARS позволило поразить цели в тыловой зоне противника, где оккупанты сосредоточивали силы для дальнейших действий на Покровском направлении.
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