Украинские военные ракетой из РСЗО HIMARS уничтожили место запуска российских дронов. ВИДЕО
Экипаж 108-й днепровской бригады территориальной обороны во время аэроразведки обнаружил скрытое место запуска российских дронов, а также укрытие оккупантов, которые скрывались рядом и управляли БПЛА.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах видно, как военные РФ запускают дрон-камикадзе "Молния" для дальнейших ударов по позициям Сил обороны на Гуляйпольском направлении Запорожской области.
И уже через мгновение на видео зафиксирован точный удар ракетой М30А1 из РСЗО HIMARS по месту дислокации захватчиков.
