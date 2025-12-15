РУС
Украинские военные ракетой из РСЗО HIMARS уничтожили место запуска российских дронов. ВИДЕО

Экипаж 108-й днепровской бригады территориальной обороны во время аэроразведки обнаружил скрытое место запуска российских дронов, а также укрытие оккупантов, которые скрывались рядом и управляли БПЛА.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах видно, как военные РФ запускают дрон-камикадзе "Молния" для дальнейших ударов по позициям Сил обороны на Гуляйпольском направлении Запорожской области.

И уже через мгновение на видео зафиксирован точный удар ракетой М30А1 из РСЗО HIMARS по месту дислокации захватчиков.

Топ комментарии
+7
Вони виглядають якось здивовано )
15.12.2025 18:27 Ответить
15.12.2025 18:27 Ответить
+6
а куди він без управління?
15.12.2025 18:28 Ответить
15.12.2025 18:28 Ответить
+2
Той шмат пінопласту с китай-підвал дзизчалкою коштує тисяч сто говнорублєй. А мінімум два свіносабака мінімум 14 мільйонів. Вдовам звісно не заплатять, там мало чого лишилося в мішок збирати. Але 100% хтось їх прикарманіт.
15.12.2025 18:42 Ответить
15.12.2025 18:42 Ответить
Гарно! Але краще було б влучити поки дрон ще не злетiв...
15.12.2025 18:24 Ответить
15.12.2025 18:24 Ответить
а куди він без управління?
15.12.2025 18:28 Ответить
15.12.2025 18:28 Ответить
Той шмат пінопласту с китай-підвал дзизчалкою коштує тисяч сто говнорублєй. А мінімум два свіносабака мінімум 14 мільйонів. Вдовам звісно не заплатять, там мало чого лишилося в мішок збирати. Але 100% хтось їх прикарманіт.
15.12.2025 18:42 Ответить
15.12.2025 18:42 Ответить
Вони виглядають якось здивовано )
15.12.2025 18:27 Ответить
15.12.2025 18:27 Ответить
засмагають
15.12.2025 19:42 Ответить
15.12.2025 19:42 Ответить
Лапатниє ахотнікі самі сталі дабичєй-епічна...
15.12.2025 18:34 Ответить
15.12.2025 18:34 Ответить
Хаймарс можно более рационально расходовать
С учетом того,что
Американцы перестали их поставлять
Впрочем, может быть я ошибаюсь
Но когда я готовлю ужин только себе
Я не накрываю стол на 10 персон
15.12.2025 18:37 Ответить
15.12.2025 18:37 Ответить
а краще готувати на двох - раптом сусід зайде, щоб солі трохи запозичити?
15.12.2025 18:41 Ответить
15.12.2025 18:41 Ответить
А краще сусідка.
15.12.2025 20:04 Ответить
15.12.2025 20:04 Ответить
Ви знаєте щось більше, ніж я....
15.12.2025 20:07 Ответить
15.12.2025 20:07 Ответить
БПЛА потрібно знищуватиhttps://www.youtube.com/watch?v=oCoBwiWQpuE
15.12.2025 18:51 Ответить
15.12.2025 18:51 Ответить
 
 