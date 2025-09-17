Экипаж РСЗО "HIMARS" попадает в скопление вражеских мотоштурмовиков кассетным боеприпасом. ВИДЕО
Экипаж РСЗО "HIMARS" успешно атаковал скопление российских мотоштурмовиков кассетным боеприпасом.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсетях.
"Краматорский район, Донецкая область. Разведывательный дрон фиксирует кадры лютого удара РСЗО HIMARS по скоплению российских мотоциклистов.
Топ комментарии
+28 Валентин Коваль #587289
показать весь комментарий17.09.2025 13:35 Ответить Ссылка
+22 Sсhool Bus
показать весь комментарий17.09.2025 13:36 Ответить Ссылка
+15 AbOriginal_UA
показать весь комментарий17.09.2025 13:35 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Здоров'я загиблим і гарного настрою!