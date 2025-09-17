РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9554 посетителя онлайн
Новости Видео
10 533 18

Экипаж РСЗО "HIMARS" попадает в скопление вражеских мотоштурмовиков кассетным боеприпасом. ВИДЕО

Экипаж РСЗО "HIMARS" успешно атаковал скопление российских мотоштурмовиков кассетным боеприпасом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсетях.

"Краматорский район, Донецкая область. Разведывательный дрон фиксирует кадры лютого удара РСЗО HIMARS по скоплению российских мотоциклистов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы 33 ОМБр ударом HIMARS уничтожили российский расчет и артиллерийскую систему. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20564) уничтожение (7925) Донецкая область (10782) HIMARS (296)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+28
Касетник - це саме то - шо дохтор прописав
показать весь комментарий
17.09.2025 13:35 Ответить
+22
Я ще з 90-х люблю касети. )
показать весь комментарий
17.09.2025 13:36 Ответить
+15
Решето !
показать весь комментарий
17.09.2025 13:35 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Решето !
показать весь комментарий
17.09.2025 13:35 Ответить
Касетник - це саме то - шо дохтор прописав
показать весь комментарий
17.09.2025 13:35 Ответить
Аби в аптеку оптом завозили і грошей на викуп вистачало.
показать весь комментарий
17.09.2025 13:41 Ответить
Я ще з 90-х люблю касети. )
показать весь комментарий
17.09.2025 13:36 Ответить
Уже ніхто нікуди не поїде....
показать весь комментарий
17.09.2025 13:37 Ответить
Гарненько! Вціліли не ті, хто всі.
показать весь комментарий
17.09.2025 13:37 Ответить
На біс!!
показать весь комментарий
17.09.2025 13:39 Ответить
Вольфрамові кульки на сніданок- що може бути краще.
показать весь комментарий
17.09.2025 13:39 Ответить
З рожевим йогуртом )
показать весь комментарий
17.09.2025 14:00 Ответить
Оце русохвобія...хух...плятьььь...Як все-таки гарно
показать весь комментарий
17.09.2025 13:43 Ответить
"Бадабум! Джага-джага!" (С)

Здоров'я загиблим і гарного настрою!
показать весь комментарий
17.09.2025 13:43 Ответить
Хаймерс це фарш-машина. Правда фарш із кацапятини такий собі, негідний навіть для тварин.
показать весь комментарий
17.09.2025 13:45 Ответить
Байкерська тусовка в лісі була запальною
показать весь комментарий
17.09.2025 13:48 Ответить
Двіжуха)
показать весь комментарий
17.09.2025 13:49 Ответить
Страйк!
показать весь комментарий
17.09.2025 14:15 Ответить
показать весь комментарий
17.09.2025 14:16 Ответить
Це була гарна мирна угода
показать весь комментарий
17.09.2025 14:27 Ответить
а я тільки вчора згадала. що давно про касетників не чула-бачила
показать весь комментарий
17.09.2025 15:06 Ответить
 
 