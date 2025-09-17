УКР
Екіпаж РСЗВ "HIMARS" влучає у скупчення ворожих мотоштурмовиків касетним боєприпасом. ВIДЕО

Екіпаж РСЗВ "HIMARS" успішно атакував скупчення російських мотоштурмовиків касетним боєприпасом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українських воїнів опублікований у соцмережах.

"Краматорський район, Донецька область. Розвідувальний дрон фіксує кадри лютого удару РСЗВ HIMARS по скупченню російських мотоциклістів.

армія рф (18717) знищення (8243) Донецька область (9604) HIMARS (316)
Топ коментарі
+26
Касетник - це саме то - шо дохтор прописав
17.09.2025 13:35
+22
Я ще з 90-х люблю касети. )
17.09.2025 13:36
+14
Решето !
17.09.2025 13:35
Решето !
17.09.2025 13:35
Касетник - це саме то - шо дохтор прописав
17.09.2025 13:35
Аби в аптеку оптом завозили і грошей на викуп вистачало.
17.09.2025 13:41
Я ще з 90-х люблю касети. )
17.09.2025 13:36
Уже ніхто нікуди не поїде....
17.09.2025 13:37
Гарненько! Вціліли не ті, хто всі.
17.09.2025 13:37
На біс!!
17.09.2025 13:39
Вольфрамові кульки на сніданок- що може бути краще.
17.09.2025 13:39
З рожевим йогуртом )
17.09.2025 14:00
Оце русохвобія...хух...плятьььь...Як все-таки гарно
17.09.2025 13:43
"Бадабум! Джага-джага!" (С)

Здоров'я загиблим і гарного настрою!
17.09.2025 13:43
Хаймерс це фарш-машина. Правда фарш із кацапятини такий собі, негідний навіть для тварин.
17.09.2025 13:45
Байкерська тусовка в лісі була запальною
17.09.2025 13:48
Двіжуха)
17.09.2025 13:49
Страйк!
17.09.2025 14:15
17.09.2025 14:16
Це була гарна мирна угода
17.09.2025 14:27
а я тільки вчора згадала. що давно про касетників не чула-бачила
17.09.2025 15:06
 
 