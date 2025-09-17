Екіпаж РСЗВ "HIMARS" влучає у скупчення ворожих мотоштурмовиків касетним боєприпасом. ВIДЕО
Екіпаж РСЗВ "HIMARS" успішно атакував скупчення російських мотоштурмовиків касетним боєприпасом.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українських воїнів опублікований у соцмережах.
"Краматорський район, Донецька область. Розвідувальний дрон фіксує кадри лютого удару РСЗВ HIMARS по скупченню російських мотоциклістів.
Топ коментарі
+26 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар17.09.2025 13:35 Відповісти Посилання
+22 Sсhool Bus
показати весь коментар17.09.2025 13:36 Відповісти Посилання
+14 AbOriginal_UA
показати весь коментар17.09.2025 13:35 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Здоров'я загиблим і гарного настрою!