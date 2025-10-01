HIMARS уничтожил здание с оккупантами: удар 225-го полка "Черный Лебедь". ВИДЕО

Бойцы 225-го отдельного штурмового полка "Черный Лебедь" ракетой HIMARS ударили в здание, где скрывались вражеские штурмовики.

Вследствие удара укрытие фактически сравняли с землей, а личный состав был ликвидирован.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео поделились украинские военные в своем телеграм-канале.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинские СБС скорректировали удар HIMARS по артиллерии РФ на одном из ключевых участков фронта. ВИДЕО

Больше новостей в Телеграм-канале Цензор.НЕТ!