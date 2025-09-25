Украинские СБС ударом HIMARS уничтожили артиллерию РФ на одном из ключевых участков фронта. ВИДЕО

Операторы Сил беспилотных систем (СБС) Вооруженных Сил Украины скорректировали удар реактивной системы залпового огня HIMARS по позиции артиллерии врага.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБС.

Точное место удара не уточняется, однако сообщается, что это один из ключевых участков фронта.

Прибытие колонны противника на огневую позицию артиллерии обнаружили аэроразведчики батальона Flying Skull. Координаты цели передало одно из подразделений Десантно-штурмовых войск, которое и нанесло точный удар с помощью HIMARS.

По данным СБС, в результате атаки уничтожены грузовой автомобиль и склад с боеприпасами, а также существенно повреждено орудие. Потери среди личного состава врага уточняются.

