Українські СБС ударом HIMARS знищили артилерію РФ на одній із ключових ділянок фронту. ВIДЕО

Оператори Сил безпілотних систем (СБС) Збройних Сил України скоригували удар реактивної системи залпового вогню HIMARS по позиції артилерії ворога.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на СБС.

Точне місце удару не уточнюється, однак повідомляється, що це одна з ключових ділянок фронту.

Прибуття колони противника на вогневу позицію артилерії виявили аеророзвідники батальйону Flying Skull. Координати цілі передав один із підрозділів Десантно-штурмових військ, який і завдав точного удару за допомогою HIMARS.

За даними СБС, внаслідок атаки знищено вантажний автомобіль і склад із боєприпасами, а також суттєво пошкоджено гармату. Втрати серед особового складу ворога уточнюються.

HIMARS (317) Сили безпілотних систем (237) війна в Україні (6339)
Щира подяка нашим славним Воїнам за чудову роботу ,
МОЛОДЦІ👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
25.09.2025 13:52 Відповісти
А чого не пишуть, що працював розвідкою, "порошенківський" "Посейдон"? "ТАБУ"???
25.09.2025 13:55 Відповісти
Ніззя про Порошенко писати щось позитивне
Релігія зелених не поволяє...
25.09.2025 14:21 Відповісти
За даними СБС, внаслідок атаки суттєво пошкоджено гармату. Оце знищення артилерії?)
25.09.2025 14:00 Відповісти
"Координати цілі передав один із підрозділів Десантно-штурмових військ, який і завдав точного удару за допомогою HIMARS". Как-то не очень с заголовком сходится.
25.09.2025 14:18 Відповісти
Можли, поспішали першими засвітити новину??
25.09.2025 14:29 Відповісти
Щось слабенькі вибухи від хаймерсів,може щось інше..?
