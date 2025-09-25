Українські СБС ударом HIMARS знищили артилерію РФ на одній із ключових ділянок фронту. ВIДЕО

Оператори Сил безпілотних систем (СБС) Збройних Сил України скоригували удар реактивної системи залпового вогню HIMARS по позиції артилерії ворога.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на СБС.

Точне місце удару не уточнюється, однак повідомляється, що це одна з ключових ділянок фронту.

Прибуття колони противника на вогневу позицію артилерії виявили аеророзвідники батальйону Flying Skull. Координати цілі передав один із підрозділів Десантно-штурмових військ, який і завдав точного удару за допомогою HIMARS.

За даними СБС, внаслідок атаки знищено вантажний автомобіль і склад із боєприпасами, а також суттєво пошкоджено гармату. Втрати серед особового складу ворога уточнюються.

