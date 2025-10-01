УКР
3 198 2

HIMARS знищив будівлю з окупантами: удар 225 полку "Чорний Лебідь". ВIДЕО

Бійці 225 окремого штурмового полку "Чорний Лебідь" ракетою HIMARS влучили у будівлю, де переховувалися ворожі штурмовики.

Внаслідок удару укриття фактично зрівняли з землею, а особовий склад було ліквідовано.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео поділилися українські військові у своєму телеграм-каналі.

армія рф (18886) атака (569) HIMARS (318) 225-й окремий штурмовий полк (10)
У московитів ******, дембель!! Всі пішли до пригожина!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!
показати весь коментар
01.10.2025 20:15 Відповісти
Підрозділ, сформований з Чорного дельфіна та Білого лебідя?))
показати весь коментар
01.10.2025 20:26 Відповісти
 
 