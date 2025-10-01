HIMARS знищив будівлю з окупантами: удар 225 полку "Чорний Лебідь". ВIДЕО
Бійці 225 окремого штурмового полку "Чорний Лебідь" ракетою HIMARS влучили у будівлю, де переховувалися ворожі штурмовики.
Внаслідок удару укриття фактично зрівняли з землею, а особовий склад було ліквідовано.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео поділилися українські військові у своєму телеграм-каналі.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!