HIMARS уничтожил здание с оккупантами: удар 225-го полка "Черный Лебедь". ВИДЕО

Бойцы 225-го отдельного штурмового полка "Черный Лебедь" ракетой HIMARS ударили в здание, где скрывались вражеские штурмовики.

Вследствие удара укрытие фактически сравняли с землей, а личный состав был ликвидирован.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео поделились украинские военные в своем телеграм-канале.

У московитів ******, дембель!! Всі пішли до пригожина!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!
01.10.2025 20:15 Ответить
Підрозділ, сформований з Чорного дельфіна та Білого лебідя?))
01.10.2025 20:26 Ответить
 
 