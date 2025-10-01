HIMARS уничтожил здание с оккупантами: удар 225-го полка "Черный Лебедь". ВИДЕО
Бойцы 225-го отдельного штурмового полка "Черный Лебедь" ракетой HIMARS ударили в здание, где скрывались вражеские штурмовики.
Вследствие удара укрытие фактически сравняли с землей, а личный состав был ликвидирован.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео поделились украинские военные в своем телеграм-канале.
