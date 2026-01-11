Уничтожена штурмовая группа врага, которая пыталась скрытно прорваться к позициям ДШВ в Покровске. ВИДЕО
В северной части Покровска противник предпринял попытку штурма позиций подразделений 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады 7 корпуса ШР ДШВ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр7 корпуса ШР ДШВ.
Враг хотел воспользоваться погодными условиями
Во время атаки более 20 вражеских пехотинцев пытались воспользоваться погодными условиями для скрытого выдвижения и передвижения.
Но Сичеславские десантники своевременно обнаружили и дали жесткий отпор врагу.
"Благодаря слаженным действиям наши десантники нанесли огневое поражение противнику. После этого штурмовая группа противника потеряла возможность дальше продвигаться, была вынуждена прятаться в частных зданиях и подвальных помещениях.
Штурмовая группа уничтожена
В результате доразведки Сичеславские десантники ликвидировали противника.
На опубликованном видео - отражение атаки россиян и завершающий этап уничтожения штурмовой группы противника.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль