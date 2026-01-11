Уничтожена штурмовая группа врага, которая пыталась скрытно прорваться к позициям ДШВ в Покровске. ВИДЕО

В северной части Покровска противник предпринял попытку штурма позиций подразделений 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады 7 корпуса ШР ДШВ.

Враг хотел воспользоваться погодными условиями

Во время атаки более 20 вражеских пехотинцев пытались воспользоваться погодными условиями для скрытого выдвижения и передвижения.

Но Сичеславские десантники своевременно обнаружили и дали жесткий отпор врагу.

"Благодаря слаженным действиям наши десантники нанесли огневое поражение противнику. После этого штурмовая группа противника потеряла возможность дальше продвигаться, была вынуждена прятаться в частных зданиях и подвальных помещениях.

Штурмовая группа уничтожена

В результате доразведки Сичеславские десантники ликвидировали противника.

На опубликованном видео - отражение атаки россиян и завершающий этап уничтожения штурмовой группы противника.

