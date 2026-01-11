Знищено штурмову групу ворога, яка намагалась приховано прорватися до позицій ДШВ у Покровську. ВIДЕО

У північній частині Покровська противник здійснив спробу штурму позицій підрозділів 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади 7 корпусу ШР ДШВ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 7 корпусу ШР ДШВ.

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Ворог хотів скористатися погодними умовами

Під час атаки понад 20 ворожих піхотинців намагалися скористатися погодними умовами для прихованого висування та пересування.

Але Січеславські десантники своєчасно виявили та дали жорстку відсіч ворогу.

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"Завдяки злагодженим діям наші десантники завдали вогневого ураження по противнику. Після цього штурмова група противника втратила можливість далі просуватися, була змушена ховатися в приватних будівлях та у підвальних приміщеннях.

Штурмову групу знищено

У результаті дорозвідки Січеславські десантники ліквідували противника.

На опублікованому відео - відбиття атаки росіян та завершальний етап знищення штурмової групи противника.

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