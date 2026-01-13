Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 220 950 осіб (+950 за добу), 11 544 танки, 36 024 артсистеми, 23 899 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 220 950 російських окупантів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Ліквідація російської армії
Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 13.01.26 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 220 950 (+950) осіб
- танків - 11 544 (+3) од.
- бойових броньованих машин - 23 899 (+7) од.
- артилерійських систем - 36 024 (+51) од.
- РСЗВ - 1 600 (+2) од.
- засоби ППО - 1 270 (+0) од.
- літаків - 434 (+0) од.
- гелікоптерів - 347 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 105 354 (+933) од.
- крилаті ракети - 4 155 (+0) од.
- кораблі / катери - 28 (+0) од.
- підводні човни - 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни - 73 887 (+145) од.
- спеціальна техніка - 4 042 (+0) од.
"Дані уточнюються",- додали у Генштабі.
Що передувало?
Як повідомлялося, знищено штурмову групу ворога, яка намагалась приховано прорватися до позицій ДШВ у Покровську.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Любо Неожиданнов
13.01.2026 07:25
Андрей Моисеенко #594341
13.01.2026 07:44
Дмитро Черних #470343
13.01.2026 08:15
tarasii smila #448870
13.01.2026 08:25
✘
Я ОДЕССИТ
13.01.2026 09:03
Речь Брежнева
13.01.2026 09:55
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль