УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11158 відвідувачів онлайн
Новини Фото Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
3 649 7

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 220 950 осіб (+950 за добу), 11 544 танки, 36 024 артсистеми, 23 899 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 220 950 російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 13.01.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 220 950 (+950) осіб
  • танків - 11 544 (+3) од.
  • бойових броньованих машин - 23 899 (+7) од.
  • артилерійських систем - 36 024 (+51) од.
  • РСЗВ - 1 600 (+2) од.
  • засоби ППО - 1 270 (+0) од.
  • літаків - 434 (+0) од.
  • гелікоптерів - 347 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 105 354 (+933) од.
  • крилаті ракети - 4 155 (+0) од.
  • кораблі / катери - 28 (+0) од.
  • підводні човни - 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни - 73 887 (+145) од.
  • спеціальна техніка - 4 042 (+0) од.

ліквідація рф

"Дані уточнюються",- додали у Генштабі.

Що передувало?

Автор: 

армія рф (20784) Генштаб ЗС (8229) ліквідація (4719)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ніхрена собі 933 бпла. ото хочуть додушити. заїпетеся сопляки!
показати весь коментар
13.01.2026 07:25 Відповісти
Арта радує.
показати весь коментар
13.01.2026 07:44 Відповісти
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
показати весь коментар
13.01.2026 08:15 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показати весь коментар
13.01.2026 08:25 Відповісти
показати весь коментар
13.01.2026 09:03 Відповісти
показати весь коментар
13.01.2026 09:55 Відповісти
 
 