РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7638 посетителей онлайн
Новости Боевые действия на востоке Обновленные карты DeepState Боевіе действия на Запорожье
572 5

Россияне продвинулись в Степногорске на Запорожье и возле 2 населенных пунктов на Донетчине, - DeepState. КАРТА

Российские войска продвигаются в Донецкой и Запорожской областях.

Об этом сообщили аналитики DeepState, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Где продвинулся враг

"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Зализнянского (Донецкая область), Яблоновки (Донецкая область) и в Степногорске (Запорожская область), - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг продвинулся вблизи Лозовой в Изюмском районе, в Степногорске и возле него, - DeepState. КАРТА

КАРТЫ продвижения армии РФ

Враг продвинулся вблизи Зализнянского, Яблоновки и в Степногорске
Враг продвинулся вблизи Зализнянского, Яблоновки и в Степногорске
Враг продвинулся вблизи Зализнянского, Яблоновки и в Степногорске

Что предшествовало?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне пытаются создать плацдарм для ударов по Запорожью, - Силы обороны юга

Автор: 

Яблоновка (27) Степногорск (56) Зализнянское (1) DeepState (414)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Deepstate, ви що, поряд з орками стрибаєте? Кожен см² рахуєте?! На кого працюєте, ,,інформбюро" хрінове?!
показать весь комментарий
15.01.2026 00:06 Ответить
Оця офісна маструбація має на меті відвлекти охлос від поразок та знищеня ЗСУ без зброї та б/к, котру гнида уперто виробляє бракованою.
показать весь комментарий
15.01.2026 00:27 Ответить
Покровськ ще наш? Чи фортецею став?(((
показать весь комментарий
15.01.2026 00:46 Ответить
Ну, не силовикам же з молодими відставниками і офіцерами воювати - настав час хворих людей.
показать весь комментарий
15.01.2026 00:58 Ответить
Не було, не було, і ось знову.
показать весь комментарий
15.01.2026 01:16 Ответить
 
 