Россияне продвинулись в Степногорске на Запорожье и возле 2 населенных пунктов на Донетчине, - DeepState. КАРТА
Российские войска продвигаются в Донецкой и Запорожской областях.
Об этом сообщили аналитики DeepState, передает Цензор.НЕТ.
Где продвинулся враг
"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Зализнянского (Донецкая область), Яблоновки (Донецкая область) и в Степногорске (Запорожская область), - говорится в сообщении.
КАРТЫ продвижения армии РФ
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что враг имеет продвижение возле Шандриголового и Свято-Покровского в Донецкой области.
- 9 января в DeepState сообщили, что войска РФ продвинулись в Гуляйполе и Приморском Запорожской области.
- По состоянию на 10 января рашисты имели территориальные продвижения в Краматорском районе Донецкой области.
- 11 января сообщалось, чтовраг продвинулся в Волчанске и вблизи Волчи в Харьковской области и в Покровске в Донецкой области.
