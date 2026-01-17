Дроны "Lasar’s Group" НГУ нанесли удары по 12 единицам вражеской техники. ВИДЕО

Lasar’s Group НГУ провели успешную спецоперацию: нанесены удары по 12 единицам вражеской техники.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы провели результативную операцию в зоне ответственности Третьего армейского корпуса ВСУ, уничтожив технику противника, которую он накапливал за линией фронта.

Аэроразведка Lasar’s Group совместно с ВАЗ УОРД ДПСУ отследила местонахождение вражеских средств. Опираясь на разведданные, на охоту отправились экипажи ночных бомберов "Лазарей".

Они выполнили серию точных сбросов, благодаря чему было подбито:

  • ББМ - 10 ед.;
  • ВАТ - 1 ед.;
  • топливозаправщик - 1 ед.

Найденную технику противник, вероятно, планировал привлечь в штурмовых действиях на Лиманском направлении.

Но благодаря слаженной работе Lasar’s Group наступательный потенциал врага на этом участке фронта удалось существенно снизить.

