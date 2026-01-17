Дроны "Lasar’s Group" НГУ нанесли удары по 12 единицам вражеской техники. ВИДЕО
Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы провели результативную операцию в зоне ответственности Третьего армейского корпуса ВСУ, уничтожив технику противника, которую он накапливал за линией фронта.
Аэроразведка Lasar’s Group совместно с ВАЗ УОРД ДПСУ отследила местонахождение вражеских средств. Опираясь на разведданные, на охоту отправились экипажи ночных бомберов "Лазарей".
Они выполнили серию точных сбросов, благодаря чему было подбито:
- ББМ - 10 ед.;
- ВАТ - 1 ед.;
- топливозаправщик - 1 ед.
Найденную технику противник, вероятно, планировал привлечь в штурмовых действиях на Лиманском направлении.
Но благодаря слаженной работе Lasar’s Group наступательный потенциал врага на этом участке фронта удалось существенно снизить.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль