Lasar’s Group НГУ провели успешную спецоперацию: нанесены удары по 12 единицам вражеской техники.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы провели результативную операцию в зоне ответственности Третьего армейского корпуса ВСУ, уничтожив технику противника, которую он накапливал за линией фронта.

Аэроразведка Lasar’s Group совместно с ВАЗ УОРД ДПСУ отследила местонахождение вражеских средств. Опираясь на разведданные, на охоту отправились экипажи ночных бомберов "Лазарей".

Они выполнили серию точных сбросов, благодаря чему было подбито:

ББМ - 10 ед.;

ВАТ - 1 ед.;

топливозаправщик - 1 ед.

Найденную технику противник, вероятно, планировал привлечь в штурмовых действиях на Лиманском направлении.

Но благодаря слаженной работе Lasar’s Group наступательный потенциал врага на этом участке фронта удалось существенно снизить.

Смотрите также: Занесли взрывчатку в тыл россиян: уникальная операция воинов бригады "Рубеж" на Покровском направлении. ВИДЕО

Также смотрите: Дроны "Гострих Картузів" уничтожили 3 российских пехотинца на Покровском направлении. ВИДЕО