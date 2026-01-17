РУС
Дроны "Гострих Картузів" уничтожили 3 российских пехотинца на Покровском направлении. ВИДЕО

Трое российских пехотинцев пытались зайти в село на Покровском направлении и закрепиться там для дальнейшего продвижения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, дрон подразделения ударных БПЛА "Гострі Картузи" заблаговременно заметил передвижения врага и перешел к действиям.

Первым дроном с двойным зарядом были ликвидированы 2 оккупанта.

Третий захватчик пытался спрятаться под раненым соратником, но попытка оказалась тщетной — мавик вскоре вернулся и закончил начатое дело точным броском.

За полчаса было обнаружено и нейтрализовано сразу 3 вражеских солдата.

Кадры боевой работы бойцы обнародовали в соцсетях.

мінус 3. чудово. Дякуємо Котики!
17.01.2026 10:36 Ответить
Закріпилися! - завдання виконано
17.01.2026 10:45 Ответить
Уявляю, як би під час другої світової війни у зведеннях говорили про те, що десь убито трьох німців і так кожногодня. І так кожного дня. Десь забаранили одного орка і відразу про це розголос по всім каналам, а три це взагалі св'ято державного рівня.
17.01.2026 12:23 Ответить
 
 