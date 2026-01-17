533 4
Дроны "Гострих Картузів" уничтожили 3 российских пехотинца на Покровском направлении. ВИДЕО
Трое российских пехотинцев пытались зайти в село на Покровском направлении и закрепиться там для дальнейшего продвижения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, дрон подразделения ударных БПЛА "Гострі Картузи" заблаговременно заметил передвижения врага и перешел к действиям.
Первым дроном с двойным зарядом были ликвидированы 2 оккупанта.
Третий захватчик пытался спрятаться под раненым соратником, но попытка оказалась тщетной — мавик вскоре вернулся и закончил начатое дело точным броском.
За полчаса было обнаружено и нейтрализовано сразу 3 вражеских солдата.
Кадры боевой работы бойцы обнародовали в соцсетях.
