429-й полк "Ахіллес" расширился до бригады. ВИДЕО

429-й отдельный полк беспилотных систем "Ахіллес"был преобразован в 429-ю отдельную бригаду беспилотных систем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Что известно?

За 4 года существования бригада поразила более 57 000 целей. Провела масштабные операции, которые изменили ход боев в Харьковской, Донецкой и Луганской областях.

"Сегодня мы масштабируемся. Больше техники. Больше возможностей. И более трех тысяч новых вакансий для тех, кто готов писать историю вместе с нами.

Пилоты, инженеры, айтишники, механики, мастера, логисты, водители, инструкторы, аналитики. "АХІЛЛЕС" - это место, где эффективность становится системой. Где инновации - это ежедневная работа. Где каждый делает дело, которое определяет будущее страны", - подчеркнул Юрий Федоренко, командир 429-й бригады.

429-я отдельная бригада беспилотных систем "АХІЛЛЕС" входит в Силы беспилотных систем (СБС). В течение 2025 года бригада неизменно входила в топ-10 самых результативных подразделений Сил обороны по количеству пораженных целей противника.

Посмотреть вакансии и заполнить анкету на поступление в 429 ОБ БпС можно на сайте: https://achilles.army. Контактный номер: +380 96 380 9842 (08:00–20:00)

Смотрите: Дроны 429-го полка ликвидировали 39 штурмовиков РФ в Харьковской области. ВИДЕО