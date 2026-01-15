429-й полк "Ахіллес" расширился до бригады. ВИДЕО

429-й отдельный полк беспилотных систем "Ахіллес"был преобразован в 429-ю отдельную бригаду беспилотных систем. 

Что известно?

За 4 года существования бригада поразила более 57 000 целей. Провела масштабные операции, которые изменили ход боев в Харьковской, Донецкой и Луганской областях.

"Сегодня мы масштабируемся. Больше техники. Больше возможностей. И более трех тысяч новых вакансий для тех, кто готов писать историю вместе с нами.

Пилоты, инженеры, айтишники, механики, мастера, логисты, водители, инструкторы, аналитики. "АХІЛЛЕС" - это место, где эффективность становится системой. Где инновации - это ежедневная работа. Где каждый делает дело, которое определяет будущее страны", - подчеркнул Юрий Федоренко, командир 429-й бригады.

429-я отдельная бригада беспилотных систем "АХІЛЛЕС" входит в Силы беспилотных систем (СБС). В течение 2025 года бригада неизменно входила в топ-10 самых результативных подразделений Сил обороны по количеству пораженных целей противника.

Посмотреть вакансии и заполнить анкету на поступление в 429 ОБ БпС можно на сайте: https://achilles.army. Контактный номер: +380 96 380 9842 (08:00–20:00)

От що значить вдало одружитись на нардепці від слуг урода Мєзєнцевой ,ще недавно був комбатом ,а вже комбриг , хлопець кар'єру робить ,іншим би так ,Цікаво ,коли ж він встигає воювати ,не вилазячи з ефірів на гівномарафонах і та інших подібних засобах масової дезинформації .
15.01.2026 16:43 Ответить
Треба ще більше розростись до полку або навіть до армії!
15.01.2026 16:51 Ответить
Що значить розростись до полку? Бригада по чисельності в два рази більша за полк по штатному розкладу.
15.01.2026 22:15 Ответить
Честь полку, чекаэмо вiд бригади не меншого!!!
15.01.2026 17:19 Ответить
 
 