429-й полк "Ахіллес" розширився до бригади. ВIДЕО

429-й окремий полк безпілотних систем "Ахіллес" масштабувався у 429 окрему бригаду безпілотних систем.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Що відомо?

За 4 роки існування бригада уразила більше 57 000 уражених цілей. Провела масштабні операції, які змінили хід боїв на Харківщині, Донеччині, Луганщині.

"Сьогодні ми масштабуємося. Більше техніки. Більше можливостей. І понад три тисячі нових вакансій для тих, хто готовий писати історію разом з нами.

Пілоти, інженери, айтівці, механіки, майстри, логісти, водії, інструктори, аналітики. "АХІЛЛЕС" – це місце, де ефективність стає системою. Де інновації – це щоденна робота. Де кожен робить справу, яка визначає майбутнє країни", - наголосив Юрій Федоренко, командир 429 бригади.

429 окрема бригада безпілотних систем "АХІЛЛЕС" входить до Сил безпілотних систем (СБС). Упродовж 2025 року бригада незмінно входила у топ-10 найрезультативніших підрозділів Сил Оборони за кількість уражених цілей противника.

Переглянути вакансії та заповнити анкету на вступ до 429 ОБ БпС можна на сайті: https://achilles.army. Контактний номер: +380 96 380 9842 (08:00–20:00)

