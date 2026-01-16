УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13377 відвідувачів онлайн
Новини Відео Знищення російських окупантів
4 779 3

Дрони "Гострих Картузів" двома ударами зірвали штурм окупантів на Донеччині. ВIДЕО

Оператори дронів із підрозділу "Гострі Картузи" двома влучними скидами розгромили штурмову групу російських окупантів під час приміських боїв на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ворожі штурмовики зуміли зайняти частину окопів на одній із позицій Сил оборони. Українські бійці опинилися у частковому оточенні, а перебіг бою складався не на їхню користь - ситуація була критичною, і час ішов на хвилини.

Перелом у бою забезпечили дрони. Перший точний скид знищив двох російських стрільців безпосередньо під час атаки, ще двоє отримали поранення та були змушені сховатися в укритті. Другий скид ліквідував гранатометника - з детонацією його боєкомплекту. Один із його напарників також зазнав поранення.

У підсумку з усієї штурмової групи окупантів лише один військовий зміг відступити, покинувши поранених товаришів на полі бою. Українські оборонці залишилися живими: двоє отримали поранення, решта відновили контроль над позицією.

Дії операторів БпЛА дозволили повністю змінити хід бою та зірвати наступ противника.

Загальні бойові втрати РФ від початку війни – близько 1 224 460 осіб (+1 370 за добу), 11 563 танки, 36 230 артсистем, 23 908 бойових броньованих машин.

Автор: 

армія рф (20773) Донецька область (11023) Національна гвардія (1773) дрони (7881)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"...ще двоє отримали поранення та були змушені сховатися в укритті....
Забули дописати із словами "не дуже і хотілося помирати", навіщо ще для цього бігти коли і командир пристрелить може
показати весь коментар
16.01.2026 10:04 Відповісти
Другий скід щоб трохи лівіше, там повний підсумок пострілів до РПГ-7, ще б туди попасти.
показати весь коментар
16.01.2026 10:16 Відповісти
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!!!
🇺🇦🇪🇺
показати весь коментар
17.01.2026 02:00 Відповісти
 
 