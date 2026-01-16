Дрони "Гострих Картузів" двома ударами зірвали штурм окупантів на Донеччині. ВIДЕО

Оператори дронів із підрозділу "Гострі Картузи" двома влучними скидами розгромили штурмову групу російських окупантів під час приміських боїв на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ворожі штурмовики зуміли зайняти частину окопів на одній із позицій Сил оборони. Українські бійці опинилися у частковому оточенні, а перебіг бою складався не на їхню користь - ситуація була критичною, і час ішов на хвилини.

Перелом у бою забезпечили дрони. Перший точний скид знищив двох російських стрільців безпосередньо під час атаки, ще двоє отримали поранення та були змушені сховатися в укритті. Другий скид ліквідував гранатометника - з детонацією його боєкомплекту. Один із його напарників також зазнав поранення.

У підсумку з усієї штурмової групи окупантів лише один військовий зміг відступити, покинувши поранених товаришів на полі бою. Українські оборонці залишилися живими: двоє отримали поранення, решта відновили контроль над позицією.

Дії операторів БпЛА дозволили повністю змінити хід бою та зірвати наступ противника.

