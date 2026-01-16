Загальні бойові втрати РФ від початку війни – близько 1 224 460 осіб (+1 370 за добу), 11 563 танки, 36 230 артсистем, 23 908 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 224 460 російських окупантів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Втрати армії РФ
Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 16.01.26 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 224 460 (+1 370) осіб
- танків - 11 563 (+6) од.
- бойових броньованих машин - 23 908 (+4) од.
- артилерійських систем - 36 230 (+48) од.
- РСЗВ - 1 614 (+3) од.
- засоби ППО - 1 277 (+0) од.
- літаків - 434 (+0) од.
- гелікоптерів - 347 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 107 884 (+527) од.
- крилаті ракети - 4 163 (+0) од.
- кораблі / катери - 28 (+0) од.
- підводні човни - 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни - 74 486 (+180) од.
- спеціальна техніка - 4 044 (+2) од.
"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.
Топ коментарі
+16 Pawlo Kit
показати весь коментар16.01.2026 07:13 Відповісти Посилання
+12 Serg Oberemok
показати весь коментар16.01.2026 07:34 Відповісти Посилання
+9 Urs
показати весь коментар16.01.2026 07:16 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Вчора зранку ворог завдав удару балістикою по відкритій місцевості передмістя Миколаєва попередньо - ракетами типу «Іскандер-М». Постраждалих немає.
що заземлили стільки смердючого лайна із кацапстану 👍🏼👍🏼👍🏼
А британская разведка писала , что чуть больше 500 000 дохлых тушек.
Непонятно …
А безпосереднього на лінії фронту рахує генштаб.
Ось тому і різниця.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
існуючогопаразитуючого в Україні політичного режиму. Як і всі його прой.би у зовнішній, внутрішній, мілітарній політиці на всіх векторах.
І на наших цвинтарях, що стали вже суцільно жовто-блакитними... Генштабівському офіцер"ю, їхнім синкам зятькам, племінничкам... до того немає діла - вони надійно "заброньовані", але кара господня їх і вас не мене.