УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13484 відвідувача онлайн
Новини Знищення російської техніки Ліквідація російських окупантів
4 067 26

Загальні бойові втрати РФ від початку війни – близько 1 224 460 осіб (+1 370 за добу), 11 563 танки, 36 230 артсистем, 23 908 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 224 460 російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Втрати армії РФ

Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 16.01.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 224 460 (+1 370) осіб
  • танків - 11 563 (+6) од.
  • бойових броньованих машин - 23 908 (+4) од.
  • артилерійських систем - 36 230 (+48) од.
  • РСЗВ - 1 614 (+3) од.
  • засоби ППО - 1 277 (+0) од.
  • літаків - 434 (+0) од.
  • гелікоптерів - 347 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 107 884 (+527) од.
  • крилаті ракети - 4 163 (+0) од.
  • кораблі / катери - 28 (+0) од.
  • підводні човни - 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни - 74 486 (+180) од.
  • спеціальна техніка - 4 044 (+2) од.

Втрати армії РФ на 16 січня

"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.

Автор: 

армія рф (20773) Генштаб ЗС (8224) ліквідація (4717) знищення (9935)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+16
Героям слава!!!
показати весь коментар
16.01.2026 07:13 Відповісти
+12
Добре намолотили Слава Героям подяка і низький уклін за вашу працю
16.01.2026 07:34
показати весь коментар
16.01.2026 07:34 Відповісти
+9
нові засоби ППО вора не встигли підтягнути.
16.01.2026 07:16
показати весь коментар
16.01.2026 07:16 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Героям слава!!!
показати весь коментар
16.01.2026 07:13 Відповісти
нові засоби ППО вора не встигли підтягнути.
16.01.2026 07:16
показати весь коментар
16.01.2026 07:16 Відповісти
*вчора
показати весь коментар
16.01.2026 07:29 Відповісти
За останній тиждень "засобів ППО" накосили більше, ніж за будь-який інший тиждень за останній чи не рік. Це, сподіваюсь, ознака того, що "цілісність" і "ешелонованість" системи ППО в засрашинців почала порушуватись. І зусилля СОУ щодо полювання за ППО почали впливати в "накопичувальному" сенсі - чим розбалансованіша система ППО засрашки, тим легше нищити наступні установки ППО і тим легше працювати і діпстрайками, і хамерами з Міг-29/F-16.
16.01.2026 11:57
показати весь коментар
16.01.2026 11:57 Відповісти
▫️Миколаївський район:

Вчора зранку ворог завдав удару балістикою по відкритій місцевості передмістя Миколаєва попередньо - ракетами типу «Іскандер-М». Постраждалих немає.
показати весь коментар
16.01.2026 07:30 Відповісти
Добре намолотили Слава Героям подяка і низький уклін за вашу працю
16.01.2026 07:34
показати весь коментар
16.01.2026 07:34 Відповісти
Три батальйончика к йоське кабздончику..
16.01.2026 07:37
показати весь коментар
16.01.2026 07:37 Відповісти
Нашим Воінам щира подяка за те,
що заземлили стільки смердючого лайна із кацапстану 👍🏼👍🏼👍🏼
показати весь коментар
16.01.2026 08:23 Відповісти
нехило фарша намолотили арта не перестаёт радовать с рсзо
16.01.2026 08:29
показати весь коментар
16.01.2026 08:29 Відповісти
Це означає, що вони поспішають використати зимові місяці для "рішучого наступу". Тому наважились підтягувати арту і всілякі "Гради" ближче до ЛБЗ. А так як ЗСУ вже 3.5 роки перевершує засрашку по точності та дальності арти - то і втрати засрашки різко в грудні підскочили, а в січні будуть ще більші.
16.01.2026 13:05
показати весь коментар
16.01.2026 13:05 Відповісти
Добряче хлопці чумардосів покосили.
16.01.2026 08:46
показати весь коментар
16.01.2026 08:46 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показати весь коментар
16.01.2026 08:48 Відповісти
Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 224 460 російських окупантів…
А британская разведка писала , что чуть больше 500 000 дохлых тушек.
Непонятно …
показати весь коментар
16.01.2026 10:15 Відповісти
Британці із за моря рахують по офіційним некрологам.
А безпосереднього на лінії фронту рахує генштаб.
Ось тому і різниця.
показати весь коментар
16.01.2026 11:44 Відповісти
І як же він(гш) рахує "на лінії фронту", котра постійно зміщується у наш бік, коли ворог стрімко захоплює наші території і населені пункти. У гш методика підрахунку санітарних втрат противника як дитячій лічилці - "ми рахуєм-х.єм-х.єм"?
16.01.2026 18:00
показати весь коментар
16.01.2026 18:00 Відповісти
Цікаво, а де ви побачили в зведенні ГШ ЗСУ слово "ліквідували"?!? Це ваша вигадка. Читайте уважніше!
16.01.2026 11:50
показати весь коментар
16.01.2026 11:50 Відповісти
Походу это вам надо купить очки
Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 224 460 російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТіз посиланням на https://www.facebook.com/photo?fbid=1237357191910690&set=a.229159252730494 пресцентр Генштабу ЗСУ. Джерело: https://censor.net/ua/n3595726
показати весь коментар
16.01.2026 16:11 Відповісти
Походу у вас щось з очима і з розумінням написаного, бо я буквально написав де ви побачили в зведенні ГШ ЗСУ слово "ліквідували". Не в творчій передруківці "редакторів" Цензора з "отсєбятіною", а в зведенні ГШ ЗСУ!
16.01.2026 17:43
показати весь коментар
16.01.2026 17:43 Відповісти
Не виляйте ср.кою. Ви гоните брехню, котра уведена в ранг державної політики існуючого паразитуючого в Україні політичного режиму. Як і всі його прой.би у зовнішній, внутрішній, мілітарній політиці на всіх векторах.
16.01.2026 18:04
показати весь коментар
16.01.2026 18:04 Відповісти
Рота дустом мийте регулярніше - прямо через екран від вас тхне всьопропальщиною...
16.01.2026 19:15
показати весь коментар
16.01.2026 19:15 Відповісти
Чому ви з гш не повідаєте народові про "успіхи" під Мирноградом, Покровськом, Куп"янськом, Вовчанськом, Гуляйполем... Що ви терендичете, як папуги про мільйони "знищених чумардосів" і "десятки тисяч техніки", що є брехнею навіть для цивільних, бо противник стрімко наступає, захоплюючи наші терени і населені пункти (ЯК при цьому ви пафосно вираховуєте втрати ворога? ) Що ви, куме *****.е? І кому? Це ні вам, ні вашому Гівнокомандувачу на виборах уже не допоможе - ви, куме обісралися, і понесете відповідальність за брехню народові. Правда у словах наших фронтовиків, поранених, скалічених, котрі повернуться і поведуть вас у посадки КАРАТИ за брехню і продажність.
17.01.2026 19:27
І на наших цвинтарях, що стали вже суцільно жовто-блакитними... Генштабівському офіцер"ю, їхнім синкам зятькам, племінничкам... до того немає діла - вони надійно "заброньовані", але кара господня їх і вас не мене.
показати весь коментар
17.01.2026 19:27 Відповісти
Рота дустом мийте регулярніше - прямо через екран від вас тхне всьопропальщиною виробництва засрашки...
18.01.2026 17:17
показати весь коментар
18.01.2026 17:17 Відповісти
От, якби ще лінія фронту так прогресивно змінювалася на нашу користь...
16.01.2026 10:21
показати весь коментар
16.01.2026 10:21 Відповісти
Файний урожай . Слава ЗСУ .
показати весь коментар
16.01.2026 12:41 Відповісти
Хотілось би, щоб ці цифри були реальні...
16.01.2026 12:50
показати весь коментар
16.01.2026 12:50 Відповісти
Тримайте свідка "реальних цифр", бо зараз кусатися почне. Знов приперся розповідати про "ГШ ЗСУ бреше"?
16.01.2026 13:07
показати весь коментар
16.01.2026 13:07 Відповісти
 
 