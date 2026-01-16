Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 224 460 человек (+1 370 за сутки), 11 563 танка, 36 230 артсистем, 23 908 боевых бронированных машин
С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 224 460 российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Потери армии РФ
Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 16.01.26 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 1 224 460 (+1 370) человек
- танков - 11 563 (+6) ед.
- боевых бронированных машин - 23 908 (+4) ед.
- артиллерийских систем - 36 230 (+48) ед.
- РСЗО - 1 614 (+3) ед.
- средства ПВО - 1 277 (+0) ед.
- самолетов - 434 (+0) ед.
- вертолетов - 347 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 107 884 (+527) ед.
- крылатые ракеты - 4 163 (+0) ед.
- корабли / катера - 28 (+0) ед.
- подводные лодки - 2 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны - 74 486 (+180) ед.
- специальная техника - 4 044 (+2) ед.
"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.
