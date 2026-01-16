Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 224 460 человек (+1 370 за сутки), 11 563 танка, 36 230 артсистем, 23 908 боевых бронированных машин

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 224 460 российских оккупантов.

Потери армии РФ

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 16.01.26 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1 224 460 (+1 370) человек

танков - 11 563 (+6) ед.

боевых бронированных машин - 23 908 (+4) ед.

артиллерийских систем - 36 230 (+48) ед.

РСЗО - 1 614 (+3) ед.

средства ПВО - 1 277 (+0) ед.

самолетов - 434 (+0) ед.

вертолетов - 347 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня - 107 884 (+527) ед.

крылатые ракеты - 4 163 (+0) ед.

корабли / катера - 28 (+0) ед.

подводные лодки - 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны - 74 486 (+180) ед.

специальная техника - 4 044 (+2) ед.

"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.