1 588 8

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 224 460 человек (+1 370 за сутки), 11 563 танка, 36 230 артсистем, 23 908 боевых бронированных машин

Уничтожение российской техники

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 224 460 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Потери армии РФ

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 16.01.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 1 224 460 (+1 370) человек
  • танков - 11 563 (+6) ед.
  • боевых бронированных машин - 23 908 (+4) ед.
  • артиллерийских систем - 36 230 (+48) ед.
  • РСЗО - 1 614 (+3) ед.
  • средства ПВО - 1 277 (+0) ед.
  • самолетов - 434 (+0) ед.
  • вертолетов - 347 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 107 884 (+527) ед.
  • крылатые ракеты - 4 163 (+0) ед.
  • корабли / катера - 28 (+0) ед.
  • подводные лодки - 2 (+0) ед.
  • автомобильная техника и автоцистерны - 74 486 (+180) ед.
  • специальная техника - 4 044 (+2) ед.

Потери армии РФ на 16 января

"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.

армия РФ (21945) Генштаб ВС (7510) ликвидация (4230) уничтожение (8892)
Героям слава!!!
16.01.2026 07:13 Ответить
нові засоби ППО вора не встигли підтягнути.
16.01.2026 07:16 Ответить
*вчора
16.01.2026 07:29 Ответить
▫️Миколаївський район:

Вчора зранку ворог завдав удару балістикою по відкритій місцевості передмістя Миколаєва попередньо - ракетами типу «Іскандер-М». Постраждалих немає.
16.01.2026 07:30 Ответить
Добре намолотили Слава Героям подяка і низький уклін за вашу працю
16.01.2026 07:34 Ответить
Три батальйончика к йоське кабздончику..
16.01.2026 07:37 Ответить
Нашим Воінам щира подяка за те,
що заземлили стільки смердючого лайна із кацапстану 👍🏼👍🏼👍🏼
16.01.2026 08:23 Ответить
нехило фарша намолотили арта не перестаёт радовать с рсзо
16.01.2026 08:29 Ответить
 
 