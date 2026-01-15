На Донетчине бойцы НГУ уничтожили РСЗО БМ-21 "Град" ударными дронами. ВИДЕО
Операторы подразделения ударных беспилотников Lasar’s Group Национальной гвардии Украины уничтожили российскую реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град" в Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, вражеская РСЗО была обнаружена благодаря аэроразведке подразделения. После подтверждения цели к работе привлекли операторов тяжелых ударных дронов, которые нанесли точный удар и уничтожили боевую машину оккупантов.
Операция по уничтожению "Града" проводилась во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны Украины, что позволило эффективно поразить дорогостоящую цель и уменьшить огневые возможности противника на этом направлении.
