СБС 412-й бригады Nemesis за 48 часов поразили 6 систем ПВО врага на временно оккупированных территориях. ВИДЕО

Силы беспилотных систем 412-й бригады Nemesis" поразили 6 единиц ЗРК и РЛС оккупантов на временно оккупированных территориях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, удары были нанесены с 12 по 14 января 2026 года в тыл врага на расстоянии от 46 до 160 километров.

За 48 часов пилоты СБС смогли уничтожить 6 систем ПВО противника ударными дронами с боевой частью весом 10 килограммов.

Среди пораженных целей:

ЗРК "ТОР" (Мариупольский р-н, Донецкая обл., ТОТ);

РЛС "Витязь" 50Н6Е (Мариупольский р-н, Донецкая обл., ТОТ);

ЗРК "БУК" (Пологовский р-н, Запорожская обл., ТОТ);

ЗРК "БУК М1" (Волновахский р-н, Донецкая обл., ТОТ);

ЗРК "Стрела-10" (Пологовский р-н, Запорожская обл., ТОТ);

ЗРК "ТОР М2" (Пологовский р-н, Запорожская обл., ТОТ).

