СБС 412-й бригады Nemesis за 48 часов поразили 6 систем ПВО врага на временно оккупированных территориях. ВИДЕО

Силы беспилотных систем 412-й бригады Nemesis" поразили 6 единиц ЗРК и РЛС оккупантов на временно оккупированных территориях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, удары были нанесены с 12 по 14 января 2026 года в тыл врага на расстоянии от 46 до 160 километров.

За 48 часов пилоты СБС смогли уничтожить 6 систем ПВО противника ударными дронами с боевой частью весом 10 килограммов.

Среди пораженных целей:

  • ЗРК "ТОР" (Мариупольский р-н, Донецкая обл., ТОТ);
  • РЛС "Витязь" 50Н6Е (Мариупольский р-н, Донецкая обл., ТОТ);
  • ЗРК "БУК" (Пологовский р-н, Запорожская обл., ТОТ);
  • ЗРК "БУК М1" (Волновахский р-н, Донецкая обл., ТОТ);
  • ЗРК "Стрела-10" (Пологовский р-н, Запорожская обл., ТОТ);
  • ЗРК "ТОР М2" (Пологовский р-н, Запорожская обл., ТОТ).

СБС-черговий респект...
14.01.2026 21:14 Ответить
... завоювання господарювання в повітрі продовжується, як на мене!
14.01.2026 21:17 Ответить
Випередили. Я саме про це написав комент , майже одночасно з Вашим, але навпаки. Кидати бомби з МіГ-29 - це не панування в повітрі.
14.01.2026 21:23 Ответить
Вважаю, що після виносу ППО - має здійснюватися авіаудар. Інакше навіщо оце, коли в нас чи то літаків нема, чи вони не застосовуються навіть після знищення ППО. Як в чорному анекдоті про хлопчика-інваліда: "тьотю, купи мені чоботи будь ласка! - Навіщо, в тебе ж ніжок нема".
14.01.2026 21:17 Ответить
Нажаль, на російських літаках радари далі бачуть. Нам союзники поставили близькозорі. Тому авіаудари під питанням.
14.01.2026 21:29 Ответить
Висновок? Навіщо витрачати ресурси на боротьбу з ворожою ППО, якщо наших літаків в небі нема та не буде, з названої Вами причини, тому ворожа ППО й так стоїть без роботи та нікому не заважає, але є вірогідність що відпрацює по своїх, орочих папелацах, як вже не раз бувало, френдлі файр. Більше нема по кому. А хлопцям варто працювати по піхоті, яка суне в м'ясні штурми на віслюках та верблюдах, та щось ніяк не можуть її зупинити. Бо навіщось працюють проти ППО десь там.
14.01.2026 21:36 Ответить
Ну, взагалі-то, знищенням російської ППО наші пробивають коридори для наших безпілотників. А ось використання літаків - це проблематично.
14.01.2026 22:35 Ответить
Бук по безпилотниках працює?! А ще часто рапортують, що знищено щось на кшталт С-300. Вона теж збиває дрони?!
14.01.2026 22:37 Ответить
Стосовно Буків не знаю. А С-300 так. Тільки маються на увазі БПЛА дальної дії, типу Лютого або Ф-2.
15.01.2026 01:47 Ответить
 
 