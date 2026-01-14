СБС 412-ї бригади "Nemesis" за 48 годин уразили 6 систем ППО ворога на тимчасово окупованих територіях. ВIДЕО

Сили безпілотних систем 412-ї бригади "Nemesis" уразили 6 одиниць ЗРК та РЛС окупантів на тимчасово окупованих територіях.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, удари були завдані з 12 по 14 січня 2026 року в тил ворога на відстані від 46 до 160 кілометрів.

За 48 годин пілоти СБС змогли знищити 6 систем ППО противника ударними дронами з бойовою частиною вагою 10 кілограмів.

Серед уражених цілей:

ЗРК "ТОР" (Маріупольський р-н, Донецька обл., ТОТ);

РЛС "Вітязь" 50Н6Е (Маріупольський р-н, Донецька обл., ТОТ);

ЗРК "БУК" (Пологівський р-н, Запорізька обл., ТОТ);

ЗРК "БУК М1" (Волноваський р-н, Донецька обл., ТОТ);

ЗРК "Стріла-10" (Пологівський р-н, Запорізька обл., ТОТ);

ЗРК "ТОР М2" (Пологівський р-н, Запорізька обл., ТОТ).

