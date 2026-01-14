СБС 412-ї бригади "Nemesis" за 48 годин уразили 6 систем ППО ворога на тимчасово окупованих територіях. ВIДЕО

Сили безпілотних систем 412-ї бригади "Nemesis" уразили 6 одиниць ЗРК та РЛС окупантів на тимчасово окупованих територіях.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, удари були завдані з 12 по 14 січня 2026 року в тил ворога на відстані від 46 до 160 кілометрів.

За 48 годин пілоти СБС змогли знищити 6 систем ППО противника ударними дронами з бойовою частиною вагою 10 кілограмів.

Серед уражених цілей:

  • ЗРК "ТОР" (Маріупольський р-н, Донецька обл., ТОТ);
  • РЛС "Вітязь" 50Н6Е (Маріупольський р-н, Донецька обл., ТОТ);
  • ЗРК "БУК" (Пологівський р-н, Запорізька обл., ТОТ);
  • ЗРК "БУК М1" (Волноваський р-н, Донецька обл., ТОТ);
  • ЗРК "Стріла-10" (Пологівський р-н, Запорізька обл., ТОТ);
  • ЗРК "ТОР М2" (Пологівський р-н, Запорізька обл., ТОТ).

СБС-черговий респект...
14.01.2026 21:14 Відповісти
14.01.2026 21:14 Відповісти
... завоювання господарювання в повітрі продовжується, як на мене!
14.01.2026 21:17 Відповісти
14.01.2026 21:17 Відповісти
Випередили. Я саме про це написав комент , майже одночасно з Вашим, але навпаки. Кидати бомби з МіГ-29 - це не панування в повітрі.
14.01.2026 21:23 Відповісти
14.01.2026 21:23 Відповісти
Вважаю, що після виносу ППО - має здійснюватися авіаудар. Інакше навіщо оце, коли в нас чи то літаків нема, чи вони не застосовуються навіть після знищення ППО. Як в чорному анекдоті про хлопчика-інваліда: "тьотю, купи мені чоботи будь ласка! - Навіщо, в тебе ж ніжок нема".
14.01.2026 21:17 Відповісти
14.01.2026 21:17 Відповісти
Нажаль, на російських літаках радари далі бачуть. Нам союзники поставили близькозорі. Тому авіаудари під питанням.
14.01.2026 21:29 Відповісти
14.01.2026 21:29 Відповісти
Висновок? Навіщо витрачати ресурси на боротьбу з ворожою ППО, якщо наших літаків в небі нема та не буде, з названої Вами причини, тому ворожа ППО й так стоїть без роботи та нікому не заважає, але є вірогідність що відпрацює по своїх, орочих папелацах, як вже не раз бувало, френдлі файр. Більше нема по кому. А хлопцям варто працювати по піхоті, яка суне в м'ясні штурми на віслюках та верблюдах, та щось ніяк не можуть її зупинити. Бо навіщось працюють проти ППО десь там.
14.01.2026 21:36 Відповісти
14.01.2026 21:36 Відповісти
Ну, взагалі-то, знищенням російської ППО наші пробивають коридори для наших безпілотників. А ось використання літаків - це проблематично.
14.01.2026 22:35 Відповісти
14.01.2026 22:35 Відповісти
Бук по безпилотниках працює?! А ще часто рапортують, що знищено щось на кшталт С-300. Вона теж збиває дрони?!
14.01.2026 22:37 Відповісти
14.01.2026 22:37 Відповісти
Стосовно Буків не знаю. А С-300 так. Тільки маються на увазі БПЛА дальної дії, типу Лютого або Ф-2.
15.01.2026 01:47 Відповісти
15.01.2026 01:47 Відповісти
 
 