СБС 412-ї бригади "Nemesis" за 48 годин уразили 6 систем ППО ворога на тимчасово окупованих територіях. ВIДЕО
Сили безпілотних систем 412-ї бригади "Nemesis" уразили 6 одиниць ЗРК та РЛС окупантів на тимчасово окупованих територіях.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, удари були завдані з 12 по 14 січня 2026 року в тил ворога на відстані від 46 до 160 кілометрів.
За 48 годин пілоти СБС змогли знищити 6 систем ППО противника ударними дронами з бойовою частиною вагою 10 кілограмів.
Серед уражених цілей:
- ЗРК "ТОР" (Маріупольський р-н, Донецька обл., ТОТ);
- РЛС "Вітязь" 50Н6Е (Маріупольський р-н, Донецька обл., ТОТ);
- ЗРК "БУК" (Пологівський р-н, Запорізька обл., ТОТ);
- ЗРК "БУК М1" (Волноваський р-н, Донецька обл., ТОТ);
- ЗРК "Стріла-10" (Пологівський р-н, Запорізька обл., ТОТ);
- ЗРК "ТОР М2" (Пологівський р-н, Запорізька обл., ТОТ).
