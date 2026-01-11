412-та бригада "Nemesis" знищила 8 систем ППО ЗС РФ за місяць. ВIДЕО

Протягом останнього місяця на ключових напрямках оператори батальйону Asgard у складі 412-ї бригади "Nemesis" Сил безпілотних систем знищили 8 ворожих систем протиповітряної оборони, серед них рідкісну новітню РЛС зенітного ракетного комплексу С-350 "Вітязь".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, багатофункціональна радіолокаційна станція 50Н6Е є ключовим елементом ЗРК С-350 середньої дальності.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Вона здатна автоматично визначати до сотні повітряних цілей одночасно та супроводжувати до восьми для подальшого знищення.

Вартість цього комплексу становить близько 130 мільйонів доларів.

Також було знищено: два "Тор-М2", два "Бук-М1", "Тор-М1", "Бук-М3", "Стріла-10".

Таким чином, загальна вартість восьми систем ППО противника, які були уражені та знищені протягом місяця операторами бригади, перевищує 250 мільйонів доларів.

Бійці 412-ї бригади системно працюють над ліквідацією засобів ППО противника, завдаючи багатомільйонних втрат і послаблюючи його військовий потенціал.

Загалом на рахунку підрозділу - понад півсотні уражених і знищених пускових установок та РЛС зенітних ракетних комплексів окупантів.

Відео бойової роботи українських захисників оприлюднено в офіційному телеграм-каналі Сил безпілотних систем ЗС України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Місцеві собаки ласують ліквідованими окупантами на Костянтинівському напрямку. ВIДЕО

Також повідомлялося, що 412-а бригада NEMESIS уразила російську РЛС 9С32 у Донецькій області.

Дивіться також: Прикордонники підрозділу "Фенікс" знищили ворожий "Град" на Костянтинівському напрямку. ВIДЕО