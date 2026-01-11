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Прикордонники підрозділу "Фенікс" знищили ворожий "Град" на Костянтинівському напрямку. ВIДЕО
Прикордонники підрозділу "Фенікс" завдали удару по російському "Граду" на Костянтинівському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, техніка була знищена українськими бійцями до того, як доїхала до місця вогневих позицій рашистів, і тепер не зможе завдати шкоди мирному населенню та позиціям Сил оборони.
Крім того, було уражено замаскований танк противника.
Також на Торецькому напрямку воїни відпрацювали по логістичних цілях ворога - автівках, вантажівках, квадроциклах, по всьому, чим окупанти намагаються доправити на свої позиції живу силу та боєприпаси.
Кадрами захисники поділилися у соцмережах.
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