УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13336 відвідувачів онлайн
Новини Відео Знищення російської техніки Знищення російських окупантів Бої на Торецькому напрямку Бойові дії на Торецькому напрямку Костянтинівський напрямок
3 092 1

Прикордонники підрозділу "Фенікс" знищили ворожий "Град" на Костянтинівському напрямку. ВIДЕО

Прикордонники підрозділу "Фенікс" завдали удару по російському "Граду" на Костянтинівському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, техніка була знищена українськими бійцями до того, як доїхала до місця вогневих позицій рашистів, і тепер не зможе завдати шкоди мирному населенню та позиціям Сил оборони.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Крім того, було уражено замаскований танк противника.

Також на Торецькому напрямку воїни відпрацювали по логістичних цілях ворога - автівках, вантажівках, квадроциклах, по всьому, чим окупанти намагаються доправити на свої позиції живу силу та боєприпаси.

Кадрами захисники поділилися у соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни 28-ї ОМБр розбили штурм ворога та знищили танки на Костянтинівському напрямку. ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дронарі "Сталевого кордону" знищили 4 автівки, міномет та склад БК на Курському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (21601) ДПСУ Держприкордонслужба (6826) прикордонники (1281) знищення (10615) ГРАД (160) Торецьк (563) дрони (8776) Костянтинівка (86)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 