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Пограничники подразделения "Феникс" уничтожили вражеский "Град" на Константиновском направлении. ВИДЕО

Пограничники подразделения "Феникс" нанесли удар по российскому "Граду" на Константиновском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, техника была уничтожена украинскими бойцами до того, как доехала до места огневых позиций рашистов, и теперь не сможет нанести вред мирному населению и позициям Сил обороны.

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Кроме того, был поражен замаскированный танк противника.

Также на Торецком направлении воины отработали по логистическим целям врага - автомобилям, грузовикам, квадроциклам, по всему, чем оккупанты пытаются доставить на свои позиции живую силу и боеприпасы.

Кадрами защитники поделились в соцсетях.

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Автор: 

армия РФ (23381) Госпогранслужба (7401) пограничники (1743) уничтожение (10295) ГРАД (290) Торецк (564) дроны (7671) Константиновка (83)
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