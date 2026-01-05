412-а бригада NEMESIS уразила російську РЛС 9С32 у Донецькій області. ВIДЕО

Оператори дронів 412-ї окремої бригади безпілотних систем NEMESIS у понеділок, 5 січня, знищили ворожу радіолокаційну станцію 9С32 на Донеччині, яка є ключовим компонентом зенітно-ракетного комплексу С-300В.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив командувач Сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді.

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"Працювали птахи СБС з 412-ї бригади "Немезис", засіб middle strike. ЗРК С-300В - радянський зенітний ракетний комплекс для оборони важливих військових об’єктів, угрупувань військ, самохідна система протиракетної та протилітакової оборони. Знищений РЛС 9С32 - ключовий компонент комплексу С-300В, а саме станція РЛС та станція наведення 12 керованих ракет одночасно по 6 різних цілях", - зазначив Бровді.

Відео ураження ворожої техніки оприлюднено в телеграм-каналі.

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