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Новини Відео Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Місцеві собаки ласують ліквідованими окупантами на Костянтинівському напрямку. ВIДЕО

У мережі опублікували відео, на якому мертві окупанти лежать поряд зі знищеним російським танком-"черепахою" з броньованим причепом на Костянтинівському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, танк намагався прорватися до міської забудови в зоні відповідальності 28-ї окремої механізованої бригади та був одразу розтрощений на друзки.

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На останніх кадрах також видно, як поряд зі знищеною технікою місцеві собаки ласують ліквідованим особовим складом рашистів.

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Автор: 

армія рф (21591) танк (2198) знищення (10609) 28 окрема механізована бригада (211) дрони (8770) Костянтинівка (86)
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Топ коментарі
+15
Виплюнь!
ВИПЛЮНЬ КАКУ!
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10.01.2026 17:05 Відповісти
+14
Шкода, щоб собачка ніякої зарази не підчепила....
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10.01.2026 17:05 Відповісти
+12
Все норм. Собаки їдять тварин.
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10.01.2026 17:16 Відповісти

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