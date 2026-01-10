Місцеві собаки ласують ліквідованими окупантами на Костянтинівському напрямку. ВIДЕО
У мережі опублікували відео, на якому мертві окупанти лежать поряд зі знищеним російським танком-"черепахою" з броньованим причепом на Костянтинівському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, танк намагався прорватися до міської забудови в зоні відповідальності 28-ї окремої механізованої бригади та був одразу розтрощений на друзки.
На останніх кадрах також видно, як поряд зі знищеною технікою місцеві собаки ласують ліквідованим особовим складом рашистів.
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