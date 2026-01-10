Місцеві собаки ласують ліквідованими окупантами на Костянтинівському напрямку. ВIДЕО

У мережі опублікували відео, на якому мертві окупанти лежать поряд зі знищеним російським танком-"черепахою" з броньованим причепом на Костянтинівському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, танк намагався прорватися до міської забудови в зоні відповідальності 28-ї окремої механізованої бригади та був одразу розтрощений на друзки.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

На останніх кадрах також видно, як поряд зі знищеною технікою місцеві собаки ласують ліквідованим особовим складом рашистів.

Дивіться також: За тиждень бійці 11-ї бригади НГУ завдали 494 ударів по ворогу на Запоріжжі та Херсонщині. ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мінус два рашиста одним дроном: бойова робота батальйону SIGNUM. ВIДЕО