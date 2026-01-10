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За тиждень бійці 11-ї бригади НГУ завдали 494 ударів по ворогу на Запоріжжі та Херсонщині. ВIДЕО
За минулий тиждень підрозділами безпілотних комплексів 11-ї бригади ім. М. Грушевського Національної гвардії України на Запоріжжі та Херсонщині здійснено 494 вогневі ураження противника та його бойових позицій.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські воїни уразили та знищили 113 одиниць ворожої техніки в смузі своєї відповідальності.
Зокрема знищено:
- 33 спостережні пости;
- 164 місця перебування особового складу;
- 15 антен;
- 27 одиниць авто-бронетехніки;
- 11 квадроциклів;
- 3 склади з боєкомплектом;
- 54 безпілотники;
- 2 човни;
- 3 гаубиці;
- 1 наземний роботизований комплекс;
- 1 генератор.
Кадри оприлюднено в офіційному телеграм-каналі Національної гвардії України.
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