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За неделю бойцы 11-й бригады НГУ нанесли 494 удара по врагу в Запорожской и Херсонской областях.. ВИДЕО
За прошедшую неделю подразделениями беспилотных комплексов 11-й бригады им. М. Грушевского Национальной гвардии Украины в Запорожье и Херсонской области осуществлено 494 огневых поражения противника и его боевых позиций.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские воины поразили и уничтожили 113 единиц вражеской техники в зоне своей ответственности.
В частности, уничтожено:
- 33 наблюдательных поста;
- 164 места пребывания личного состава;
- 15 антенн;
- 27 единиц автобронетехники;
- 11 квадроциклов;
- 3 склада с боекомплектом;
- 54 беспилотника;
- 2 лодки;
- 3 гаубицы;
- 1 наземный роботизированный комплекс;
- 1 генератор.
Кадры обнародованы в официальном телеграм-канале Национальной гвардии Украины.
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