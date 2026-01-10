За неделю бойцы 11-й бригады НГУ нанесли 494 удара по врагу в Запорожской и Херсонской областях.. ВИДЕО

За прошедшую неделю подразделениями беспилотных комплексов 11-й бригады им. М. Грушевского Национальной гвардии Украины в Запорожье и Херсонской области осуществлено 494 огневых поражения противника и его боевых позиций.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские воины поразили и уничтожили 113 единиц вражеской техники в зоне своей ответственности.

В частности, уничтожено:

33 наблюдательных поста;

164 места пребывания личного состава;

15 антенн;

27 единиц автобронетехники;

11 квадроциклов;

3 склада с боекомплектом;

54 беспилотника;

2 лодки;

3 гаубицы;

1 наземный роботизированный комплекс;

1 генератор.

Кадры обнародованы в официальном телеграм-канале Национальной гвардии Украины.

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