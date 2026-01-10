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За неделю бойцы 11-й бригады НГУ нанесли 494 удара по врагу в Запорожской и Херсонской областях.. ВИДЕО

За прошедшую неделю подразделениями беспилотных комплексов 11-й бригады им. М. Грушевского Национальной гвардии Украины в Запорожье и Херсонской области осуществлено 494 огневых поражения противника и его боевых позиций.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские воины поразили и уничтожили 113 единиц вражеской техники в зоне своей ответственности.

В частности, уничтожено:

  • 33 наблюдательных поста;
  • 164 места пребывания личного состава;
  • 15 антенн;
  • 27 единиц автобронетехники;
  • 11 квадроциклов;
  • 3 склада с боекомплектом;
  • 54 беспилотника;
  • 2 лодки;
  • 3 гаубицы;
  • 1 наземный роботизированный комплекс;
  • 1 генератор.

Кадры обнародованы в официальном телеграм-канале Национальной гвардии Украины.

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Автор: 

армия РФ (23370) уничтожение (10288) Запорожская область (4627) Национальная гвардия (2386) дроны (7666) 11-я бригада НГУ имени Михаила Грушевского (21) Херсонская область (5857)
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